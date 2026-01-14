Dinamarca refuerza «a partir de hoy» presencia militar en Groenlandia (Ministerio de Defensa)

1 minuto

Dinamarca anunció el miércoles que refuerza desde ahora su presencia militar en Groenlandia, codiciada por Donald Trump, poco antes de un encuentro de alta tensión sobre el futuro del territorio autónomo danés.

«El ejército despliega desde hoy capacidades y unidades en el marco de ejercicios, lo que se traducirá en los próximos tiempos en una presencia militar reforzada en Groenlandia y sus alrededores, tanto en términos de aviones y de buques como de soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN», indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

