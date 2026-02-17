Diputado hondureño denuncia amenazas de muerte tras proponer reforma al Poder Judicial

2 minutos

Tegucigalpa, 17 feb (EFE).- El diputado hondureño Francis Cabrera, del opositor Partido Liberal, denunció este martes haber recibido amenazas de muerte y coacciones contra su familia tras presentar una iniciativa de ley que busca reformar el proceso de toma de decisiones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Cabrera afirmó a periodistas que ha recibido llamadas de números desconocidos en las que se le aconseja «retirar» la iniciativa «por mi bien y el de su familia». Pese a ello, el legislador aseguró que no retrocederá en su propuesta, que considera vital para «rescatar» el sistema de justicia del país.

La propuesta legislativa pretende modificar el artículo 3 del decreto 282-2010 para que las decisiones de relevancia jurídica recaigan en el pleno de magistrados y no en figuras individuales.

Cabrera atribuyó las intimidaciones a «grupos económicos y partidos de ideologías retorcidas» que, a su juicio, buscan mantener el actual estado de las cosas para «entorpecer los procedimientos legales».

«La respuesta es amenazarme, coaccionarme, para que yo retire el proyecto que he presentado con el mejor de los ánimos, yo no voy a retroceder, yo sí creo en Honduras», enfatizó.

El diputado explicó que su reforma busca que las resoluciones judiciales se adopten por el pleno del Poder Judicial o por mayoría simple (8 de los 15 magistrados), evitando que los jueces «respondan a intereses de partidos políticos» o agendas particulares.

Según el diputado opositor, varios compañeros le han advertido que su integridad corre peligro por tocar «intereses grandísimos de gente que se quiere arraigar ideológicamente en el poder».

«No es amenazándome ni intimidándome como se resuelven las cosas. Yo les propongo el debate; vengamos al Congreso (Parlamento) y dialoguemos como personas racionales», concluyó.

La presidenta del Supremo hondureño, Rebeca Raquel Obando, abogó este martes por el respeto a la «independencia y la colaboración entre poderes» al solicitar la instalación de «una mesa interinstitucional» que analice la reforma técnica y jurídica.

Obando pidió, además, una «reunión de alto nivel» con el titular del Legislativo, Tomás Zambrano, y la comisión de dictamen para adoptar «decisiones responsables en beneficio del orden constitucional».

El objetivo, según detalló, es impulsar una «reforma integral» del sector justicia que incluya una discusión amplia sobre la ley del Consejo de la Judicatura, la Carrera Judicial y la actualización de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales (LOAD). EFE

ac/adl/nvm