Diputados de izquierda rechazan la participación de Argentina en la Junta de Paz de Trump

2 minutos

Buenos Aires, 29 ene (EFE).- Un grupo de diputados de izquierda rechazó este jueves la participación de Argentina en la Junta de Paz, el organismo creado por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de resolver conflictos globales, comenzando por el de la Franja de Gaza.

Los legisladores del Frente de Izquierda Unidad presentaron este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto que busca rechazar «todo acuerdo, acta, memorando, documento o instrumento internacional suscrito por el presidente argentino, Javier Milei, mediante el cual se incorpora la República Argentina como miembro fundador del denominado ‘Board of Peace’ (Junta de Paz, en inglés)”.

La iniciativa -que lleva la firma de los legisladores Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola- subrayó que la incorporación de Argentina a la Junta de Paz no fue aprobada por el Congreso argentino y consideró esto una violación de la Constitución Nacional.

Exige, además, al Poder Ejecutivo que «se abstenga de adoptar, ejecutar o comprometer políticas públicas, decisiones diplomáticas, estratégicas o de seguridad internacional» derivadas de la inclusión de Argentina en el organismo.

La presentación rechazó «todo gesto de sumisión, entrega y alineamiento de Milei con las políticas guerreristas e imperialistas estadounidenses» y cuestionó que Trump «se arrogue funciones vinculadas a la gestión de conflictos internacionales y a supuestos planes de ‘paz’ en Medio Oriente».

Al anunciar la presentación del proyecto, Bregman señaló en la red social X: «Más allá de la gravedad del hecho, de la complicidad con el plan genocida en Gaza, su firma (de Milei) no tiene ninguna validez ya que no cumplió con las normas vigentes”.

Esta semana, la Casa Blanca indicó que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluido el propio Milei, aceptaron formar parte del organismo, que busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Muchos de los miembros fundadores son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

Milei dijo este miércoles que la Junta de Paz impulsará «los valores judeocristianos» y consideró que representa la unidad de quienes creen en la libertad «frente a las fuerzas de la tiranía». EFE

