Diputados de Panamá anuncian una segunda visita a Taiwán y el Ejecutivo se deslinda

2 minutos

Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- Un grupo de diputados panameños hará una visita a Taiwán, la segunda en dos meses, anunció este lunes uno de ellos, al tiempo que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino se volvió a deslindar de la iniciativa, como ya lo hizo en noviembre pasado invocando las relaciones diplomáticas establecidas desde 2017 con el Gobierno de Pekín.

El diputado del partido minoritario Movimiento Otro Camino (Moca), José Pérez Barboni, informó que un grupo de legisladores de ese y otros partidos representados en la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) viajarán a Taiwán invitados por las autoridades de la isla, considerada rebelde por el Gobierno chino.

La delegación partirá el 31 de enero y regresará el 7 de febrero, detalló Pérez Barboni al rotativo local La Prensa, para una visita centrada en temas como la industria de los semiconductores y la posibilidad de instalar una oficina comercial Panama-Taiwán, según publica el diario.

Agregó que esta nueva visita «será una gira similar» a la realizada por ocho diputados en noviembre pasado, que fue la primera a Taiwán de funcionarios panameños tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, lo que desató polémica ya que el presidente Mulino la censuró desde el primer momento y generó unos comentarios de la Embajada de China que el Ejecutivo de Panamá tildó de injerencia inaceptable en sus asuntos internos.

«El Gobierno de la República de Panamá reitera su compromiso con la política de ‘una sola China’, conforme a los intereses nacionales y los compromisos diplomáticos establecidos», indicó este lunes la Cancillería en un comunicado, en el que aclaró que la visita anunciada «responde exclusivamente a decisiones e iniciativas particulares» de los diputados involucrados.

La misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a señalar, al igual que en noviembre pasado, que «la conducción de la política exterior es una atribución constitucional y exclusiva del Órgano Ejecutivo», y añadió que Panamá «continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la República Popular China».

En ese sentido, el presidente Mulino expresó en noviembre pasado que no le encontraba un sentido práctico a la visita de los diputados panameños a Taiwán, dado que todo lo que allí conversaban no era vinculante ni generaba algún compromiso con Panamá, que rompió las relaciones con la isla para entablarlas con Pekín. EFE

