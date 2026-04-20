Diputados opositores venezolanos piden reforma laboral para frenar devaluación del salario

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Caracas, 20 abr (EFE).- Los diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela que integran la fracción Libertad pidieron este lunes que se haga una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) para que el aumento de salario prometido para mayo por el Gobierno no se «pulverice» con la inflación.

«El salario (mínimo) sigue siendo 0,27 centavos de dólar (al mes). Lamentablemente no hemos recibido ningún tipo de información sobre el salario responsable que se ha prometido para los próximos días», indicó la diputada Amelia Belisario en una rueda de prensa en Caracas.

A su juicio, el salario en Venezuela «dejó de existir» e insistió en que su fracción legislativa no ha recibido ningún tipo de información para conocer cuáles son los parámetros para el aumento de sueldo que anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la semana antepasada.

Belisario señaló que los venezolanos necesitan un salario digno, ajustado a la realidad, atado a la «inflación real», con transparencia y control parlamentario.

«Necesitamos un salario que sea ley, que genere prestaciones y permita ahorrar», añadió, al tiempo que exigió que no se paguen más «bonos discrecionales» que «además se evaporan».

Además, dijo que el Ejecutivo nacional debe convocar con urgencia una «mesa de salario digno», conformado por trabajadores, amas de casa, pensionados, la Asamblea Nacional, para «fijar un ingreso mínimo que le permita a una familia cubrir por lo menos la canasta alimentaria».

En marzo pasado, una familia necesitó 692,32 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) en su más reciente boletín, en el que señaló que el salario mínimo apenas cubre el 0,04 % del costo de estas compras.

De acuerdo con la organización, que estima el monto con base en una familia de cinco miembros, el costo de la canasta básica en dólares registró un aumento de 7,24 % con respecto al mes anterior, cuando se calculó en 645,6 dólares.

Recientemente, el Banco Central de Venezuela (BCV) indicó en su página web que los precios aumentaron un 13,1 % en marzo, mientras que en febrero la inflación fue del 14,6 % y en enero del 32,6 %.

La mandataria encargada anunció la semana pasada que hará un aumento «responsable» el próximo 1 de mayo, sin especificar el monto ni tampoco si se trata de un incremento del sueldo mínimo o de la bonificación de los trabajadores públicos. EFE

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