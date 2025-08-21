Directivos de U. de Chile siguen en Argentina en apoyo de hinchas afectados por incidentes

Santiago de Chile, 21 ago (EFE).- El presidente del club Universidad de Chile, Michael Clark, y ejecutivos de la entidad permanecerán en Buenos Aires para llevar a cabo las gestiones pertinentes con los hinchas afectados este miércoles por la violencia desatada en el partido de Copa Sudamericana entre su equipo y el Independiente argentino.

Según informó este jueves el club, 19 heridos -uno de ellos con riesgo vital- y 97 chilenos detenidos fue el balance de los hechos violentos que tuvieron lugar en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Sudamericana, disputado en Avellaneda (provincia de Buenos Aires) y que fue cancelado por la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol).

Estas cifras fueron facilitadas por la entidad después de un trabajo conjunto con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, y de mantener el contacto con las autoridades argentinas.

No obstante, un parte policial difundido este jueves en Argentina arrojó que 111 personas, todas de nacionalidad chilena, excepto una argentina y otra cuyo origen no fue revelado, fueron aprehendidas por «atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños»

Además, incluye la cifra de 22 heridos, de los cuales dos se encuentran en grave estado y debieron ser operados.

Directivos del equipo azul y el diplomático recorrieron los tres hospitales más cercanos al estadio donde fueron atendidos los aficionados y entregaron una lista con todos los nombres de los heridos y también los detenidos en la cuarta comisaría de Avellaneda.

«Hay chilenos con cortes, apuñalados, heridas en tórax y cabeza, y una persona que está entubada, que es el que está más grave de todos, que es el que cae de altura, entiendo que sí», confirmó Clark durante la madrugada.

El hincha que está en riesgo vital sería una persona que cayó al vacío desde la zona lateral de la tribuna Bochini Alta del Estadio Libertadores de América, donde ubicaron a la afición de la U, y quien –según versiones de prensa– trepó el enrejado para huir del ataque de barristas de Independiente que ingresaron.

El aficionado, de quien se desconoce su edad, fue trasladado al hospital Fiorito de Avellaneda donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece bajo cuidados.

«Entendemos que no hay fallecidos, al menos en estos tres hospitales a los cuales, en teoría, se llevaron a toda la gente que estaba grave», añadió Clark.

El club chileno confirmó que el plantel de jugadores, cuerpo técnico y funcionarios del equipo, así como familiares de los futbolistas no sufrieron lesiones, si bien denunció que «el analista de video (del club) sufrió una agresión menor».

El partido se detuvo en el minuto 48 del segundo tiempo debido a los incidentes cuando estaba igualado 1-1.

El cuadro universitario estaba en ventaja en la serie, tras ganar en la ida (1-0) en Santiago, el pasado miércoles, y se espera por la decisión de Conmebol para determinar el resultado final. EFE

