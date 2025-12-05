Director de Eurovisión espera unos 35 países participantes en 2026, cifra similar a 2025

2 minutos

Ginebra, 5 dic (EFE).- Pese a la retirada por ahora de España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda de Eurovisión, el director del festival, Martin Green, estima que la próxima edición congregue a 35 participantes, una cifra muy similar a la de las últimas ediciones.

«Estimamos que unas 35 radiotelevisiones participarán en nuestro 70º aniversario, será un espectáculo completo», señaló en declaraciones a los medios el director de Eurovisión, quien también expresó el deseo de que «esos pocos que creen que no pueden estar (en 2026) regresen en 2027».

En las ediciones de 2023, 2024 y 2025 hubo 37 países participantes, incluyendo aquellos que compitieron en semifinales y no pasaron a la final, y el récord de participación, logrado en varias ediciones, es de 43.

La marcha de por ahora cuatro países, con la posibilidad de que otros como Islandia se unan a la retirada, podría compensarse parcialmente por el confirmado regreso al certamen de otros como Bulgaria, que no llevaba representantes a Eurovisión desde 2022, o Moldavia, que faltó en la edición de este año.

También se está estudiando la participación de Canadá, que de confirmarse sería la primera de un país americano en el concurso, en el que sí han competido con anterioridad artistas de África, Asia u Oceanía, como Australia.

Green agregó que el resultado de la votación del jueves en la asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en la que una mayoría aprobó reformas del festival y no celebrar una segunda votación sobre la participación de Israel, indicó que Eurovisión «no debe utilizarse como un teatro político y debe conservar cierto grado de neutralidad». EFE

