Director de Investigación e Innovación de la UE visita Chile para fortalecer cooperación

Santiago de Chile, 12 ene (EFE).- El director general de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, Marc Lemaître, inició este lunes su visita a Chile para profundizar la cooperación bilateral en ciencia, tecnología e innovación con el país sudamericano, en su rol como socio estratégico en la región latinoamericana.

Según informó la Delegación de la Unión Europea (UE) en Chile, la visita de Lemaître tendrá un foco especial en la transición digital, la sostenibilidad y el desarrollo científico, iniciando su paso por el país en la inauguración del Congreso Futuro 2026 para participar del panel «Global Challenges, Shared Futures: International Cooperation for Humanity», en el que expondrá sobre las estrategias de la UE para abordar desafíos científicos globales.

La agenda del director general incluye una serie de reuniones y actividades tanto en la capital, Santiago, como en la ciudad de Antofagasta (norte), además de un encuentro bilateral con el subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristian Cuevas, para discutir la cartera de cooperación científica en curso y las futuras prioridades conjuntas.

Lemaître también visitará las instalaciones del futuro «Mirador Copernicus», iniciativa que buscar acercar al público al uso y la visualización de datos satelitales del programa Copernicus de la UE y que es impulsada junto al Museo Interactivo Mirador (MIM) y la Universidad de Chile.

Para finalizar su paso por el país, el director general viajará a Cerro Armazones y Cerro Paranal, en la región de Antofagasta, 1.300 kilómetros al norte de Santiago, reconociendo el liderazgo chileno y la participación europea en la astronomía de vanguardia, a través del Observatorio Europeo Austral (ESO).

En su paso por la zona norte, con uno de los cielos más puros para la observación astronómica a nivel mundial, Lemaître visitará el Extremely Large Telescope (ELT) y el observatorio Paranal, sitios que representan un referente mundial en cooperación científica internacional y son un testimonio del fuerte vínculo entre Europa y Chile en este ámbito. EFE

