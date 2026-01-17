Director de orquesta Zubin Mehta cancela sus conciertos en Israel en protesta a Netanyahu

1 minuto

Redacción Internacional, 17 ene (EFE).- El exdirector de la Orquesta Filarmónica Israelí Zubin Mehta canceló todos los conciertos programados en Israel en protesta por las políticas del primer ministro Benjamín Netanyahu hacia Palestina.

«He cancelado todos mis compromisos en Israel este año por mi objeción con la forma en que el señor Netanyahu está tratando toda la cuestión palestina», dijo el legendario director de orquesta indio en una entrevista con India Today.

Mehta, quien dirigió la Orquesta Filarmónica de Israel entre 1981 y 2020 y está considerado uno de los directores de orquesta más importantes del mundo, aseguró que no puede ser ajeno a lo que pasa: «no puedo y nunca he hecho; no se separa la música y la política».

«Espero que (Netanyahu) sea vencido en las próximas elecciones, aunque no lo parece porque tiene una gran mayoría en el parlamento, sobre todo compuesta por judíos ultraortodoxos», subrayó el músico, nacido en Bombay en 1936.

El director además remarcó que este año ha tomado la dirección de la West-Eastern Divan Orchestra, un proyecto con el que músicos palestinos e israelíes se juntan «y se llevan bien sin ningún problema», y con la que actuará en España -con conciertos en Madrid y Barcelona en febrero-, Italia y Austria este año. EFE

ime/vh