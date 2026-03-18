Director general de la OMS: Argentina «será menos segura» tras su retirada de la agencia

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Ginebra, 18 mar (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó este miércoles su pesar por la retirada de la agencia anunciada este martes por el Gobierno argentino, y subrayó que la medida tomada por el presidente Javier Milei «hará que Argentina sea menos segura».

«Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura», afirmó en la conclusión de su rueda de prensa semanal.

Respecto a si la retirada argentina también supone su salida de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, agencia regional de la OMS pero con cierta autonomía), Tedros aseguró que «si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS».

«Hemos estado trabajando a través de la OPS y la mayoría de las cosas que hacemos, de hecho, se realizan a través de ellos, con los que estamos alineados en muchos temas», señaló, aunque indicó que por ahora se está analizando la membresía de Argentina en las dos organizaciones.

Aunque el Gobierno de Milei anunció el martes su salida efectiva de la OMS, algo que ya había avisado hace un año, la agencia sanitaria de la ONU considera que esa retirada no es todavía oficial hasta que sea debatida y posiblemente votada por su asamblea general de miembros, que se celebrará en mayo.

Milei ya advirtió en febrero de 2025 que el país se marcharía de la OMS debido a «profundas diferencias» con el organismo en la gestión sanitaria de la pandemia de la covid, razón similar a la que también llevó a Estados Unidos a abandonar la organización a principios de este año. EFE

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