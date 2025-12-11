Director OMS: 2025 ha sido un año difícil, con recortes y más de 1.200 ataques a la salud

2 minutos

Ginebra, 11 dic (EFE).- El año 2025 ha sido difícil tanto para la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha tenido que recortar plantilla y presupuestos ante la inminente salida de su principal contribuyente, Estados Unidos, como para la sanidad en el mundo, que ha sufrido 1.200 ataques con unos 2.000 muertos, resumió el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En una rueda de prensa para hacer balance de los últimos 12 meses, Tedros recordó él «terriblemente alto» número de ataques a instalaciones sanitarias en conflictos como los de Gaza, Ucrania o Sudán.

«Por ahora la OMS ha verificado 1.272 ataques en 18 países que causaron casi 2.000 muertos y 1.100 heridos. Apenas hace un día, en Birmania (Myanmar), una instalación sanitaria fue atacada, lo que causó 33 muertos y 20 heridos», relató el experto etíope.

Tedros reiteró que los ataques a la sanidad son violaciones del derecho internacional, y pidió a los combatientes en todos los conflictos que extremen la protección de los servicios de cuidado sanitario.

Pero 2025 también ha sido un año difícil para la propia OMS, reconoció Tedros, señalando que el anunciado abandono de Estados Unidos de la agencia, que se haría efectivo si no hay cambios a partir del próximo 22 de enero, ha causado una brecha financiera de unos 500 millones de dólares para los próximos dos años en la agencia.

«Para responder a ello nos apretamos el cinturón», destacó, mientras responsables de la agencia en la misma rueda de prensa detallaron que se han suprimido unos 1.280 puestos de trabajo en el seno de la OMS, a los que hay que sumar otros 1.100 en bajas voluntarias y jubilaciones anticipadas.

Como parte de ese proceso, detallaron, la OMS ha reducido el número de consultores en un 40 % y revisa regularmente la necesidad de estos puestos.

Tedros advirtió que los recortes también se han trasladado a la asistencia sanitaria a países en desarrollo, lo que ha causado graves perturbaciones en muchos países y podría contribuir, según advierten algunos estudios, a que la mortalidad infantil a nivel global aumente por primera vez en lo que va de siglo. EFE

abc/rcf

(Foto) (Vídeo)