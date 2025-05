Directora COP30: Crecimiento económico y lucha contra la crisis climática van «de la mano»

4 minutos

Ana de León

Ciudad de Panamá, 20 may (EFE).- El crecimiento económico global y la lucha contra la crisis climática «pueden ir de la mano» gracias a un sistema financiero basado en la descarbonización, que es «complicado» de lograr pero no «imposible», ya que no actuar ante la emergencia ambiental podría tener un grave coste negativo a largo plazo.

Así lo dijo este martes en una entrevista con EFE la directora ejecutiva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), la brasileña Ana Toni, desde Ciudad de Panamá, donde se celebra la Semana del Clima, en la que los expertos buscan vías para alinear la economía con la descarbonización.

«Creo que esto está impulsando la economía y la prosperidad, el crecimiento y el desarrollo, a la vez que se combate el cambio climático. Si antes se sentía una contradicción, ya no es así», señala Toni, también secretaria para Cambio Climático de Brasil.

Para respaldarlo ejemplificó cómo China produce «energía renovable, paneles solares y coches eléctricos» toda vez que «la economía también está creciendo», y que Brasil tuvo un incremento económico mientras combatía la deforestación.

«No tiene por qué haber una contradicción entre el crecimiento (económico) y la lucha contra el cambio climático. Ambas cosas pueden ir de la mano y apoyarse mutuamente. Depende mucho de cómo lo hagamos», apuntó Toni.

Sostiene, además, que hoy en día «muchos países se han dado cuenta de que una economía baja en carbono también puede ser un motor de crecimiento», por lo que insta a analizar «cómo hacer de la lucha contra el cambio climático un motor de crecimiento y desarrollo».

«Sé que no es fácil, especialmente para los países en desarrollo. Necesitamos inversiones (…) pero no es necesariamente una contradicción. Y creo que lo que debemos analizar es cómo hacer de la lucha contra el cambio climático un motor de crecimiento y desarrollo. Sé que no es fácil, especialmente para los países en desarrollo», advierte.

La directora ejecutiva de la COP30 apostó por las energías renovables, los coches eléctricos y la agricultura sostenible, entre otros, como activos para impulsar una economía amigable con el medioambiente que a su vez reduzca cada vez más las emisiones de carbono.

El camino hacia la descarbonización: complicado pero no imposible

Toni destaca que la reunión de esta semana en Panamá «no es un foro de negociación», pero es «muy importante» para debatir, ir acercando posiciones para continuar negociando en futuras reuniones, con el objetivo de en noviembre lograr un acuerdo en la COP30, que bajo la presidencia de Brasil se celebrará en la ciudad amazónica de Belém.

«Estamos pasando de una economía que se ha basado en combustibles fósiles durante siglos a una que queríamos que se basara en energías renovables, una economía que sentía que podíamos destruir los bosques para dedicarlos a la agricultura, a una que demuestra que necesitamos mantener nuestros bosques en pie y utilizar mejor la tierra para la agricultura», mantiene.

Resalta, de igual modo, que esta transición hacia la descarbonización es «complicada» porque hay intereses y «relaciones de poder» detrás, «pero nada es imposible». Así, destaca que si se compara la situación actual con la de hace 10 años, ya hay muchos países, algunos son grandes potencias económicas como Europa o China, que han encontrando «diferentes fuentes de energía mientras se descarbonizan».

«Sabemos que debemos hacer una transición. Es difícil porque estamos en el centro de la transición, pero todos debemos contribuir a esta transición y, al mismo tiempo, seremos capaces de ayudar, especialmente a las personas vulnerables, que son las primeras personas que están sufriendo por el cambio climático», apunta Toni.

«América Latina puede ser un proveedor de soluciones para el cambio climático»

Toni destaca que América Latina y el Caribe es una región con grandes capacidades para ayudar en la lucha contra la crisis climática gracias a los recursos naturales, por lo que se puede convertir en un «proveedor de soluciones» ante esta situación ambiental.

«América Latina puede ser un proveedor de soluciones para el cambio climático y creo que estamos trabajando cada vez más juntos para mostrárselo al resto del mundo. Nos acercamos a la COP 30 y trabajamos en estrecha colaboración con nuestros colegas latinoamericanos para definir las prioridades para América Latina», concluye. EFE

adl/mt/icn

(foto) (vídeo)