Directora de Centros para Control de Enfermedades de EEUU deja el puesto tras un mes

2 minutos

Nueva York, 27 ago (EFE).- La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Susan Monarez, dejó este miércoles el puesto, a menos de un mes de su nombramiento, anunció este miércoles el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).

La agencia publicó en su cuenta de X que Monarez «ya no es directora» de los CDC, sin dar detalles, y añadió que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. (RFK) tiene «total confianza en su equipo», que seguirá trabajando para «proteger a los estadounidenses de las enfermedades infecciosas en casa y en el extranjero».

Monarez, que ocupó el cargo oficialmente el 31 de julio, fue cesada tras recibir presiones para cambiar las políticas sobre las vacunas anticovid y ser cuestionada por el secretario RFK sobre su alineamiento con el Gobierno de Donald Trump, según informó The Washington Post, que cita a fuentes conocedoras del asunto.

Este mismo miércoles, RFK anunció en X que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) ha rescindido las autorizaciones para el uso de emergencia de las vacunas contra el coronavirus, y las nuevas vacunas autorizadas están limitadas a la población de «alto riesgo».

Tras la salida de Monarez, al menos cuatro altos funcionarios del CDC han anunciado sus dimisiones, indicó el canal CNBC, y algunos de ellos han citado su preocupación por los recortes en la agencia, la desinformación sobre las vacunas y la politización de los servicios de salud públicos.

Monarez es la primera directora del CDC elegida tras un proceso de confirmación por el Senado, ya que el puesto antes de 2022 podía ser asumido inmediatamente después de ser elegidos por el mandatario de EE.UU.

El presidente, Donald Trump, la nominó en marzo tras la candidatura fallida del excongresista de Florida David Weldon, retirada por la Casa Blanca ante la posibilidad de que no llegara a obtener los votos necesarios durante el proceso de confirmación en el Senado.

Monarez fue directora interina del CDC antes de su nombramiento y ha trabajado durante años en el Gobierno federal.

Los CDC son una agencia de alto perfil dado que emite recomendaciones sobre vacunas, trabaja para prevenir enfermedades crónicas y combate brotes de enfermedades infecciosas. La agencia tuvo un papel clave en la respuesta a la pandemia de covid-19. EFE

nqs/gad