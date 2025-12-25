Directores de ‘Homo Argentum’, alabada por Milei: «Sabemos meter los dedos en el enchufe»

4 minutos

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 25 dic (EFE).- Mariano Cohn y Gastón Duprat, directores de ‘Homo Argentum’, la película que ha conseguido dos millones de espectadores en Argentina y que cuenta entre sus admiradores con el presidente Javier Milei, aseguran que «hubo opiniones de todo tipo y color» y reconocen a EFE que saben «meter los dedos en el enchufe».

La película, que puede verse España desde este jueves 25 de diciembre, tras su estreno en Argentina el pasado 15 de agosto, es una colección de dieciséis retratos satíricos, protagonizados por el actor Guillermo Francella.

Para el presidente argentino, el argumento del filme «deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)».

«(Milei) Fue un espectador más. No es algo nuevo en nuestras películas, en ‘El hombre al lado’ (2010), el Gobierno de ese momento (presidido por Cristina Fernández de Kirchner) también opinó», asegura Duprat en una entrevista junto a Cohn, su compañero creativo desde los años 90 en películas como ‘Competencia oficial’ y ‘El ciudadano ilustre’.

No obstante, admiten que ninguno de sus anteriores proyectos tuvo «la dimensión astronómica de ‘Homo Argentum'», tras su estreno argentino en agosto pasado, que trajo controversia, mucha aceptación y sobre todo mucho debate.

Fueron «semanas y semanas en la televisión, todos los canales a la vez, los diarios, la gente opinando en la calle», como si fuera «un debate sobre el país» y su «filiación política», cuando solo es «una obra artística», dicen los directores.

Para Cohn, además, «de alguna manera, también demostró la distancia inversamente proporcional que hay entre la crítica y el público que va y paga una entrada para ver una película», ya que la recepción en algunos medios especializados estuvo lejos del entusiasmo de los datos de taquilla.

El filme nació de una idea del propio Francella, quien, en pleno rodaje de la serie ‘El Encargado’ (también creada por Cohn y Duprat en 2022), propuso a los directores ver ‘Los monstruos’ (1963), una comedia neorrealista italiana dirigida por Dino Risi que les encantó.

«Escribimos cuarenta historias, elegimos dieciséis y se las dimos a leer al actor, que dijo: «me encantaron, ¿cuál es la que tengo que protagonizar yo?» y yo digo: «no, no, todas», porque son hombres de esa edad», relata Duprat.

Entre otros, el actor de ‘El secreto de sus ojos’ y la reciente ‘Playa de lobos’, junto al español Dani Rovira, se mete en el papel de un hipócrita director de cine que «por supuesto ofendió a nuestros colegas», subrayan, pero que «es estrictamente tomado de la realidad».

«Durante muchos años se filmaba (la) pobreza o el indigenismo para ser mostrado en los festivales de lujo europeos. Y la historia también muestra a los directores o actores que aprovechan cualquier premio que ganan para subir al escenario y hacer su homilía a favor de causas nobles, sin entender nada de lo que están diciendo», aseguran.

La película también trata el tema de la emigración, tanto la que llegó a Argentina desde España e Italia como, sobre todo, la que hace el camino inverso en la actualidad, que según los directores, no está siendo tratada de manera equitativa.

«Es objetivo, a Argentina llegaron 3,5 millones de españoles, 4 millones de italianos. No sé si los jóvenes españoles saben que los recibían en un hotel lujosísimo, el Hotel de Inmigrantes, que estaba en el puerto de Buenos Aires, donde un funcionario les preguntaba qué sabían hacer y les buscaba un trabajo», relata Cohn.

De todos modos, en una de las historia más incisivas al respecto, los directores prefieren poner el foco en Italia, porque «preferimos que nos sigan queriendo acá, que venimos más seguido», ironizan, aunque el relato real en el que se basa le ocurrió a un amigo suyo en España que tuvo que «salir corriendo». EFE

met/aam/ime/llb

(video)