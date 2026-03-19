Dirigente de Flandes pide cerrar frontera con Francia para evitar migrantes entre surferos

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El gobernador de Flandes Occidental, Carl Decaluwé, del partido cristianodemócrata flamenco CD&V, pidió este jueves el cierre de la frontera con Francia para responder a una situación que se ha vuelto «insostenible» y advirtió de que no quiere ver «embarcaciones de migrantes entre los surferos» que visiten la costa belga en las vacaciones de Semana Santa.

La petición del político flamenco, dirigida al ministro de Interior y Seguridad federal, Bernard Quintin, del partido liberal francófono MR, responde a la situación «insostenible» que representa la presión ejercida por los migrantes que intentan llegar al Reino Unido por mar, informó la agencia Belga.

«La travesía sigue siendo extremadamente peligrosa. No quiero que estas embarcaciones naveguen entre los surferos en nuestra costa durante las vacaciones de Semana Santa», advirtió el gobernador, según el medio flamenco VRT News.

El político flamenco explicó que los traficantes desembarcan a los migrantes en autobús en la frontera «y luego intentan salir por nuestra costa», e indicó que unas ochenta personas llegaron en autobús a la frontera belga esta misma semana.

«Solo contamos con cuatro personas para realizar los controles; la situación es insostenible», lamentó.

Anoche, 19 migrantes fueron rescatados de una embarcación frente a la costa de De Haan, una reputada estación balnearia de la costa belga.

Según el gobernador, este fenómeno continúa extendiéndose y por ello ha solicitado la intervención del Gobierno federal.

«El ministro Quintin debe analizar cómo se puede cerrar la frontera para implementar controles sistemáticos. Obviamente, esto requiere mucho personal. De lo contrario, el problema seguirá empeorando», recalcó.

Los contrabandistas están aprovechando el buen tiempo reciente para organizar travesías hacia el Reino Unido. Varios de ellos fueron detenidos esta semana.

Hace una semana Bélgica y el Reino Unido anunciaron que reforzarán su cooperación para combatir el tráfico de personas desde las costas del norte del país europeo más cercanas a la frontera con Francia hacia la isla de Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha. EFE

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