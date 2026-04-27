Disertación sobre la paternidad cierra en México la Fiesta del libro y la rosa

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Ciudad de México, 26 abr (EFE).- Una reflexión sobre la paternidad, en la presentación de la novela ‘Instrucciones para matar al padre’, del escritor argentino Gastón García Marinozzi, fue una de las propuestas de cierre de la Fiesta del libro y la rosa, que transcurrió desde el jueves en la capital mexicana.

La psicoanalista Carolina Lozoya y la novelista Nayeli García comentaron con el autor sobre el concepto de Freud de superar la dependencia del progenitor, a partir del libro, editado por Random House.

Cómo un hijo recuerda al padre muerto con un mito inventado, en el que lo eleva para recordarlo con un aire casi de santidad, y cómo escribir de la figura paterna con símbolos, fueron algunos de los temas de la charla.

«Estamos en un momento en el que vale la pena reflexionar sobre el rol de las paternidades y cuál es nuestro papel como hijos y como padres. El libro habla sobre eso, sobre las migraciones y acerca del camino que estamos haciendo en el siglo XXI», dijo a EFE García Marinozzi.

En uno de los encuentros de este domingo, las novelistas María Negroni, Rosa Beltrán y Socorro Venegas reflexionaron sobre el oficio de escribir, en una charla con el título ‘La escritura desobediente’.

Negroni llamó la atención sobre la importancia de huir de lo banal y calificó el lenguaje poético como disidente porque está en contra del sentido común.

«Yo creo que la poesía no es un género literario, sino eso que en el lenguaje opone a lo petrificado, lo clasificado, que abre grietas en el sentido, que obliga a pensar cosas, a sentir cosas antes no sentidas o pensadas», afirmó la novelista.

Como en los tres primeros días de la fiesta, en el último día hubo varias presentaciones de libros, entre ellos ‘Bukele, el rey desnudo’, un retrato del presidente salvadoreño escrito por el periodista Oscar Martínez y ‘Una casa sola’, de la autora argentina Selva Almada.

Miles de lectores recorrieron los casi 200 stands, donde se acercaron a joyas de la literatura hispana y en otros idiomas, presenciaron obras de teatro y conciertos en un espacio para celebrar la inteligencia, del otro lado de quienes niegan el valor de las historias bien contadas.

Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Fiesta del libro y la rosa celebró su decimoctava edición como un espacio para promover la lectura y debatir sobre los temas más candentes de la sociedad, lo cual ocurrió entre jueves y domingo en mesas que hablaron de feminismo, migraciones y desapariciones, entre otros. EFE

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