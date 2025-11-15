Disidentes de las FARC atacan un puesto policial en Mondomo, en el suroeste de Colombia

2 minutos

Bogotá, 15 nov (EFE).- Disidentes de las extintas FARC atacaron este sábado con drones, explosivos y ráfagas de fusil un puesto de la Policía en Mondomo, una zona rural del municipio colombiano de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca (suroeste), donde causaron daños en viviendas y comercios aledaños.

El ataque comenzó hacia las 5:30 hora local (10:30 GMT) cerca de la Vía Panamericana, la principal carretera del suroeste colombiano, según informaron medios locales, que lo atribuyen al grupo Jaime Martínez de las disidencias.

Las autoridades aún no han confirmado lo ocurrido ni informado sobre heridos, pero varias figuras políticas denunciaron el hecho en redes sociales, entre ellas la senadora y precandidata presidencial de derechas Paloma Valencia, natural del Cauca.

«Esto no puede pasarnos; cómo están los ciudadanos a merced de la brutalidad criminal perdiendo hasta su casa. No podemos seguir así», escribió Valencia en X, donde aseguró que los uniformados permanecieron «casi una hora esperando refuerzos».

La exalcaldesa de Bogotá y también aspirante presidencial, Claudia López, afirmó en X que el ataque destruyó la vía La Agustina y obligó a cerrar la Vía Panamericana, donde el día anterior estalló un carro bomba que dejó al menos una persona muerta.

«Es incomprensible el abandono absoluto del gobierno al Cauca. Los dejaron en manos de narcos, violencias y bloqueos que es lo único que les trajo la tal paz total», expresó López, al hacer referencia al programa bandera del presidente Gustavo Petro.

Videos que circulan en redes sociales muestran daños en varias viviendas y comercios de la zona.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aun después de la firma de la paz con la antigua guerrilla de las FARC en 2016, siguió siendo escenario de violencia.

En el departamento en mención, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, aunque también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

