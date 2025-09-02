Disney pagará 10 millones de dólares para resolver una demanda de privacidad infantil

3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 2 sep (EFE).- The Walt Disney Company acordó pagar 10 millones de dólares para resolver una demanda por violaciones a la privacidad infantil presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC), en relación con una serie de videos publicados por la compañía en YouTube.

La agencia gubernamental acusó este martes a Disney de haber permitido que se recopilaran datos personales de niños que vieron vídeos en Youtube sin notificar a sus padres ni obtener su consentimiento, tal y como lo indica la Ley de Protección de Privacidad Infantil en Línea (COPPA, en inglés).

Esto principalmente porque la empresa no etiquetó correctamente algunos videos con la modalidad de «Hecho para niños» de la plataforma, exponiendo a los menores a funciones de YouTube inapropiadas para su edad, como la reproducción automática de videos.

En la demanda presentada en una corte de California por el Departamento de Justicia, se alega que «el etiquetado incorrecto permitió a Disney, a través de YouTube, recopilar datos personales de menores de 13 años que veían contenido dirigido a niños, y utilizar esa información para publicidad dirigida a ese mismo público».

El coloso del entretenimiento recibe ingresos tanto por la publicidad que YouTube inserta en sus videos como por los anuncios que vende directamente, y al no clasificar correctamente sus videos dirigidos a niños, permitió que YouTube recolectara datos personales de menores y mostrara anuncios orientados a ese público en nombre de la empresa.

«Nuestra orden penaliza el abuso de confianza parental por parte de Disney y, mediante un programa obligatorio de revisión de videos, abre la puerta al futuro de la protección infantil en línea: la tecnología de verificación de edad», aseguró en el escrito el presidente de FTC, Andrew N. Ferguson.

En 2019, Youtube llegó a un acuerdo con FTC para exigir a los creadores de contenido, incluyendo a Disney, que indicaran si los videos que se suben a la plataforma son «Hechos para niños» (MFK por sus siglas en inglés).

Esta designación impide que YouTube recopile información personal del usuario, desactiva los anuncios personalizados para los espectadores y también restringe la publicación de comentarios.

Según la denuncia, YouTube informó a Disney a mediados de 2020 que había cambiado la clasificación de más de 300 de sus videos, marcándolos como MFK, pero Disney no actualizó su política de clasificación a nivel de canal ni corrigió manualmente la designación de los videos individuales.

A través de un comunicado, Disney reiteró su compromiso con el cumplimiento de la legislación sobre privacidad infantil.

«Disney tiene una larga tradición de cumplir con los más altos estándares de privacidad infantil, y mantenemos nuestro compromiso de invertir en las herramientas necesarias para seguir siendo líderes en este sector», según un escrito al que tuvo acceso Variety.

Además de una multa civil de 10 millones de dólares, la empresa de entretenimiento estadounidense se comprometió a seguir las directrices de la regla COPPA, así como establecer un programa para revisar y asegurar que todos los videos publicados en YouTube que estén dirigidos a niños sean correctamente etiquetados. EFE

mrl/mvg/rrt