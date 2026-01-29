Dispersada con gas una protesta por la detención de un niño migrante en EEUU

Agentes del orden del estado de Texas dispersaron este miércoles con gas lacrimógeno una manifestación que pedía la liberación de un niño ecuatoriano de cinco años detenido por la policía migratoria en Estados Unidos.

Unas 100 personas se concentraron frente al centro de detención para familias migrantes en Dilley, en el centro-sur de Texas, adonde fue trasladado junto a su padre el menor Liam Conejo Ramos.

Ambos fueron detenidos el 20 de enero durante las redadas antiinmigración en el estado de Minesota. También en el marco de las redadas en ese estado, dos activistas estadounidenses murieron baleados por agentes federales en las últimas semanas.

Los manifestantes en Texas llevaban carteles y gritaban consignas contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

«ICE aterroriza y criminaliza a los niños», «Noem no va más» o «Abolición de ICE», decían algunas de las pancartas.

Miembros de las fuerzas del orden del estado de Texas llegaron al lugar equipados con trajes antidisturbios y tras ordenar a la multitud que retrocediera, lanzaron gas lacrimógeno y detuvieron al menos a dos personas.

Dos proyectiles de gas cayeron cerca de los periodistas de AFP y uno de ellos impactó directamente al videorreportero, que no pudo volver a trabajar de inmediato.

Varios manifestantes quedaron afectados por el gas, con irritación en los ojos y tos constante, y la multitud se dispersó.

– «Deprimido y triste» –

El caso del niño ecuatoriano detenido por ICE se volvió un símbolo de la indignación de los manifestantes que denuncian los métodos de la policía migratoria como brutales.

Las imágenes del menor, que llevaba un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spiderman en el momento de la detención, dieron la vuelta al mundo.

El representante demócrata por Texas Joaquín Castro visitó a Liam y a su padre, Adrián Conejo Arias, en el centro de detención este miércoles.

«Su padre dice que (el niño) no es el mismo, que está durmiendo mucho porque ha estado deprimido y triste», dijo Castro en un video en X.

El legislador sostiene que la familia está en el país en condiciones legales y que ambos deberían ser liberados.

«No hay criminales en Dilley. Donald Trump dice que esto era para arrestar criminales extranjeros ilegales, ese es el lenguaje que usa. No hay un solo criminal allí», agregó.

El martes, un juez federal bloqueó temporalmente la posibilidad de que Liam y su padre fueran deportados. Según reportes de prensa, ambos tienen un proceso pendiente de ser resuelto en una corte de migración.

El juez también impidió que ambos sean trasladados del centro de detención en donde se encuentran en Dilley, un lugar a donde son llevadas familias migrantes con hijos menores de edad detenidas bajo acusaciones de haber violado las leyes migratorias.

– «La gente está asustada» –

Los manifestantes que llegaron al centro de detención en Dilley también pidieron la liberación del resto de familias que permanecen retenidas.

Entre los presentes había varios latinos que dicen vivir con temor de ser detenidos solo por su color de piel o sus facciones físicas, aunque las autoridades federales niegan este tipo de prácticas.

«Vivo en Houston (…) Y donde estoy, la gente está asustada. No hay razón (para las acciones de las autoridades), conozco gente que ha sido detenida, que son ciudadanos, que han sido acosados. Y simplemente están asustados y enojados, ¿por qué?», dijo a la AFP James Castillo, un estudiante de 18 años.

La representante demócrata Christina Morales, que estuvo presente en la marcha, pidió la destitución Noem, cuyo despacho está a cargo de las severas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

«Queremos que Kristi Noem sea sometida a un juicio político. Queremos que el Senado de Estados Unidos desfinancie a ICE, que no le dé más dinero (…) Están asesinando gente y no lo vamos a tolerar», sostuvo.

