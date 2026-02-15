Disturbios de ultraortodoxos en Israel con dos mujeres soldado atacadas y 22 detenidos

Jerusalén, 15 feb (EFE).- La Policía israelí tuvo que rescatar este domingo a dos mujeres soldado atacadas por ultraortodoxos durante una manifestación en la ciudad de Bnei Brak cercana a Tel Aviv, donde al menos 22 personas han sido detenidas, se volcó un coche patrulla y las autoridades tuvieron que movilizar un helicóptero.

Según informó este cuerpo de seguridad en un comunicado, en los disturbios, que aún continúan, resultó herido un agente y los arrestados lanzaron piedras a los policías, volcaron el coche policial e incendiaron además una motocicleta.

El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el incidente como «un asunto grave e inaceptable» y añadió que los responsables eran «una minoría extremista que no representa a toda la comunidad jaredí» ultraortodoxa.

Decenas de miles de judíos ultaortodoxos en Israel se oponen desde hace meses a los planes del Gobierno de su país de obligarles a cumplir con el servicio militar, un debate que ha reavivado tensiones sociales y políticas.

Los hombres de la comunidad jaredí, que tradicionalmente han estado exentos del reclutamiento debido a su dedicación al estudio de la Torá y el Talmud, denuncian que el alistamiento amenaza su identidad religiosa y su forma de vida comunitaria.

Esto ocurre en un subgrupo de la sociedad israelí con altísimas tasas de natalidad y en un momento -dado la escalada de hostilidades con la guerra en Gaza- en que el Ejército de Israel necesita nuevos reservistas.

A colación de los incidentes de hoy, el Jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, condenó «enérgicamente» el ataque contra las dos mujeres soldado.

«Cualquier daño a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel causado por civiles israelíes constituye una grave violación de la ley, y los atacantes deben ser sancionados con firmeza», expresó en un comunicado, agregando que espera que los agresores «enfrenten todo el peso de la ley».

La policía israelí ha utilizado granadas aturdidoras y porras para tratar de sofocar este disturbio en el que los manifestantes también incendiaron una moto policial y les lanzaron cubos de basura.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, declaró en otro comunicado: «Exijo a las autoridades policiales que apliquen todo el rigor de la ley contra los alborotadores».

Mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, escribió: «Quienes se oponen a las fuerzas de seguridad, a los soldados de las FDI y a los agentes de la Policía de Israel, están sobrepasando una línea roja. La violencia contra quienes sirven en uniforme es un acto criminal en todos los sentidos, y no una protesta». EFE

