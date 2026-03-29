Divisa egipcia cae a mínimo y el Gobierno aplica medidas para mitigar efectos de la guerra

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El Cairo, 29 mar (EFE).- La libra egipcia cayó este domingo a mínimos históricos tras superar la barrera de las 53 unidades por dólar, en medio de unas fuertes medidas anunciadas por el Gobierno egipcio para mitigar los efectos de la guerra en Irán.

Según datos de diferentes bancos oficiales egipcios, como Bank Misr y el National Bank, un dólar se cambia este domingo a 53,47 libras, lo que significa una caída de más del 15 % desde que comenzó la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero, cuando el cambio era de 46,30 por un dólar.

Anteriormente, la libra egipcia alcanzó su nivel más bajo tras la decisión del Banco Central de permitir su libre fluctuación el 6 de marzo de 2024, cuando llegó a situarse en torno a 50 libras por dólar en los bancos egipcios.

No obstante, en el mercado paralelo había llegado a cotizar la divisa en hasta 70 libras por dólar en las semanas previas.

Esa nueva caída de valor de la moneda local coincide con un paquete de «duras medidas», que incluyen racionalización de los gastos y subida de los precios de productos energéticos, anunciadas por el Gobierno egipcio para evitar que el alza energética mundial por la guerra frene la reforma de su economía.

Esas medidas se producen tras la reciente subida por el Gobierno egipcio de hasta un 17 % de los precios de productos energéticos, en especial la gasolina y el diésel, así como la aplicación de un sistema de teletrabajo durante un día de la semana a partir de abril.

Entre otras decisiones se encuentra el cierre a las 21.00 hora local de las tiendas, cafeterías, restaurantes, clubes y centros comerciales, la racionalización del gasto público en general y la reducción del alumbrado público, los letreros y la publicidad a aproximadamente un tercio de sus niveles actuales.

El objetivo es que «la economía no se vea afectada negativamente», dijo este sábado el primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, en una rueda de prensa en El Cairo, tras advertir de que «si esta crisis continúa, nos veremos obligados a recurrir a medidas más estrictas para racionalizar aún más el consumo».

Subrayó también que «el coste energético de Egipto antes de la guerra era de 1.200 millones de dólares, una cifra que aumentó a 2.500 millones de dólares en marzo debido al conflicto», una cifra que prevé que aumente aún más «dependiendo del alza de los precios» de la energía.

Egipto, que empezó en 2024 un amplio programa de reforma estructural en cooperación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuenta con una población de alrededor de 110 millones de habitantes, y depende de la importación para satisfacer sus principales necesidades, en especial alimentarias.EFE

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