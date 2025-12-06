Doce muertos, incluyendo tres menores, en un tiroteo en un albergue de Sudáfrica

Hombres armados asaltaron el sábado un albergue de trabajadores en Pretoria, la capital de Sudáfrica, y mataron al menos a doce personas, incluyendo tres menores, informó la policía.

Se trata del último de una serie de tiroteos que han conmocionado a este país de 63 millones de habitantes lastrado por la delincuencia.

«Un total de 25 personas fueron tiroteadas», indicó la portavoz de la policía Athlenda Mathe.

Diez murieron en el lugar de los hechos, en el municipio de Saulsville, a 18 kilómetros al oeste de Pretoria, mientras que otras dos personas fallecieron en el hospital.

Tres hombres armados irrumpieron en el recinto alrededor de las 04h30 (02H30 GMT) de la madrugada y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de hombres que estaban bebiendo.

«Un incidente realmente desafortunado. La policía solo fue alertada de este suceso alrededor de las seis», indicó Mathe.

Un niño de 12 años y una joven de 16 figuran entre los fallecidos.

Se desconocen los motivos del tiroteo y no se han realizado detenciones.

Según datos policiales, entre abril y septiembre de este año una media de 63 personas fueron asesinadas cada día en el país.

Sudáfrica, el país más industrializado del continente, lucha contra una delincuencia y una corrupción muy arraigadas, alentadas por organizaciones criminales.

