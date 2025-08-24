Dominados en Portugal dos incendios que llevaron a evacuar a nueve aldeas

2 minutos

Lisboa, 24 ago (EFE).- Los dos incendios rurales que comenzaron ayer, sábado, en el municipio de Pedrógão Grande y que llevaron a evacuar a nueve aldeas fueron dominados durante esta madrugada, informó este domingo a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.

El comandante de la ANEPC Pedro Araújo precisó que ambos fuegos, que ahora son combatidos como uno solo, mantenían en el terreno a las 9:15 hora local (una hora menos GMT) de hoy a 646 bomberos, 202 vehículos y un medio aéreo.

«Hay todavía llamas, pero el perímetro del incendio ya no sufre aumentos», explicó Araújo, quien no tiene constancia de que haya viviendas en peligro.

Aun así, no descartó que pueda haber reactivaciones durante esta tarde en este municipio, que fue el punto de origen de un gran incendio que devastó el centro del país en junio de 2017 y que dejó más de 60 muertos y cientos de heridos.

Según sus datos, el sábado fueron evacuadas por precaución nueve localidades, ubicadas en el municipio de Pedrógão Grande y la vecina Sertã, y se confinó en sus domicilios a cerca de 300 personas.

Por otro lado, prosiguen las labores de combate contra el incendio que se originó el 13 de agosto en el municipio de Arganil (distrito de Coimbra), que se mantiene activo y tiene un perímetro que ronda los 290 kilómetros.

En el terreno hay 1.249 bomberos, 413 vehículos y nueve medios aéreos.

«El incendio nos va a dar mucho trabajo a lo largo del día de hoy y de los próximos días, pero para ser dominado… Creemos que para el final del día de hoy podremos tener buenas noticias», afirmó el comandante.

Según la ANEPC, este domingo hay 37 incendios rurales en el territorio peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a 2.482 efectivos, 794 vehículos y 14 medios aéreos.

La ola de incendios que asola el país este verano ha dejado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos que murió este sábado a raíz de las heridas sufridas el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. EFE

