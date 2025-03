Domingo, 2 de marzo de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Londres – El primer ministro británico, Keir Starmer, dice que varios países han mostrado su disposición a unirse a la «coalición de voluntarios» que el Reino Unido impulsa para preservar la paz en Ucrania si se llega a un acuerdo de alto el fuego. Starmer hizo el anuncio tras una cumbre informal europea en Londres.

– El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en Londres en la cumbre informal europea sobre la guerra en Ucrania en la que ha ratificado a Volodímir Zelenski el pleno respaldo de España tras el encontronazo en la Casa Blanca del presidente ucraniano con el de Estados Unidos, Donald Trump.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Hamás califica de «crimen de guerra» la decisión de Israel impedir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza tras rechazar los islamistas la petición del Estado judío de prolongar la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre ambas partes, que pende de un hilo.

PAPA SALUD

Ciudad del Vaticano – El papa sigue «estable», no tiene fiebre y no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas aunque su cuadro clínico sigue siendo «complejo» y su pronóstico «reservado» tras 17 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma, según la Santa Sede.

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín – Los socialdemócratas se imponen en las elecciones en la ciudad-estado de Hamburgo, en el norte de Alemania, con un 33,5 % de los votos, una semana después de las generales en el país.

ÓSCAR 2025

Los Ángeles – La Academia de cine de Hollywood anuncia los ganadores de la 97º edición de los Óscar entre los que figuran títulos como ‘Emilia Pérez’, ‘The Brutalist’ y ‘Conclave’ entre los favoritos a mejor película en los premios de cine más prestigiosos del mundo.

ÓPERA CARMEN

París.- ‘Carmen’, la obra maestra de Georges Bizet y considerada por algunos músicos como «la ópera perfecta», cumple 150 años desde su estreno en la Opéra Comique de París. por Rafael Cañas

GEOPOLÍTICA LIBRO

Madrid – ‘Indopacífico’ es el título de un libro de reciente aparición del diplomático español Juan Manuel López Nadal que explica los motivos por los que esa descripción geográfica ha adquirido dimensión estratégica hasta reemplazar al concepto de Asia-Pacífico como eje de la geopolítica global.

