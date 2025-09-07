Domingo, 7 de septiembre de 2025 (13.00 horas)

Kiev – Rusia marca un nuevo récord de drones y misiles contra Ucrania, que en Kiev causaron varios muertos y por primera vez fue atacada la sede del Gobierno, en una nueva escalada bélica del régimen del Kremlin.

– Ucrania afirma que Rusia tiene 700.000 militares en su territorio; una advertencia que se produce en paralelo a la negociación sobre garantías de seguridad de los socios europeos a Kiev una vez que haya un acuerdo de paz.

ISRAEL PALESTINA

Roma – Una veintena de embarcaciones con toneladas de ayuda y 200 voluntarios llegados desde distintos puertos del Mediterráneo parte de la isla italiana de Sicilia rumbo a Gaza como parte de la flotilla internacional Global Sumud, que busca abrir un corredor humanitario con el enclave palestino.

– Seguimiento de la ofensiva militar israelí para ocupar la ciudad de Gaza.

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – La provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina y bastión del peronismo, celebra este domingo elecciones legislativas, las cuales han adquirido una trascendencia inusitada por la disputa del poder entre la ultraderecha del presidente Javier Milei y el peronismo.

FRANCIA GOBIERNO

París – El primer ministro francés, François Bayrou, se somete el lunes a una moción de confianza con la intención de validar su proyecto de presupuestos pero que está abocada al fracaso después de que la oposición en bloque ha anunciado que votará en contra, lo que conducirá a su dimisión y la de su Gobierno.

– Discurso de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, en su feudo de Hénin Beaumont, en vísperas de la moción de confianza con la que con casi seguridad caerá el Gobierno del centrista François Bayrou.

NORUEGA ELECCIONES

Oslo – Un tercio de los municipios noruegos permite este domingo la votación en sus colegios electorales la víspera de la celebración oficial el lunes de las elecciones legislativas, en las que el bloque gubernamental de centroizquierda parte con ventaja en los sondeos.

MÉXICO INMIGRACIÓN

Ciudad de México – El gobierno de Estados Unidos instala en la frontera con México más alambrada de navajas en lo alto del muro fronterizo, lo que hace a este tramo de la línea divisoria entre ambos países un lugar más hostil, tras la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem.

AFGANISTAN TERREMOTO

Kabul – Una semana después del terremoto de 6,0 que devastó el este de Afganistán, los médicos que trabajan en los campamentos de emergencia han lanzado una voz de alarma por la escasez crítica de medicamentos y equipamiento sanitario para atender a los miles de heridos por el sismo.

VATICANO CANONIZACIÓN

Ciudad del Vaticano – León XIV preside la misa de canonización del joven italiano Carlo Acutis, conocido como el «santo milenial», en una ceremonia que se espera multitudinaria en la plaza de San Pedro del Vaticano.

FESTIVAL TORONTO

Toronto (Canadá) – ‘El cautivo’, la última película de Alejandro Amenábar, que se centra en las vivencias de un joven Miguel de Cervantes durante su periodo de cautiverio en Argel, se estrena mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto, con la presencia del realizador.

EEUU MÚSICA

Nueva York – Se celebra en Nueva York la gala de los premios MTV VMA, dedicados a los mejores videoclips musicales del año, y en los que parten como favoritos Lady Gaga, Bruno Mars y Kendrick Lamar.

Agenda Informativa

__________________

Europa

11:45 GMT.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- Los líderes del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Lars Klingbeil y Bärbel Bas, pronuncian sendos discursos de apertura de la junta directiva, que se reúne para inaugurar el nuevo curso político. (Texto)

Viena.- OPEP+ REUNIÓN.- Ocho ‘petroestados’ clave de la alianza OPEP+ liderados por Arabia Saudí y Rusia celebran una teleconferencia para decidir si continúan en octubre aumentando su producción, tras haber revertido progresivamente, desde abril, unos recortes voluntarios del bombeo. (Texto)

América

Los Ángeles.- EEUU INDIA.- Las recientes tarifas impuestas a la India por parte del gobierno de Donald Trump han socavado una alianza estratégica crucial para contrarrestar el creciente poder de China en el orden mundial, lo que amenaza con desestabilizar el tablero geopolítico y económico de la región. (Texto)

Nueva York – EEUU HISTORIA – La ciudad de Nueva York celebra su 400 aniversario con un espectáculo en Times Square dedicado a su corazón teatral, Broadway, y a las obras más taquilleras de su historia, desde ‘Wicked’ hasta ‘The Lion King’ pasando por ‘Mamma mia!’. (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York – EEUU TURISMO – Las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, entre las que se incluyen medidas antimigración y amplios aranceles, empiezan a reflejarse en el turismo, que ha disminuido en lo que va de año, siendo especialmente destacable la reticencia de los canadienses a viajar al país vecino. (Texto)

