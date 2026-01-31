Domingo 1 de febrero

UCRANIA GUERRA

Abu Dabi/Kiev/Moscú -Ucranianos y rusos vuelven a reunirse con mediación estadounidense en Abu Dabi con el reparto de la región de Donetsk del este de Ucrania como principal escollo para llegar a un acuerdo sobre el fin de la guerra.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Cairo – Israel tiene previsto reabrir este domingo el cruce de Rafah, que conecta Egipto con la franja palestina, aunque el tránsito seguirá controlado por las fuerzas israelíes, que este sábado lanzaron una oleada de ataques por todo el territorio que mataron a una treintena de gazatíes, entre ellos muchos niños.

OPEP+ REUNIÓN

Viena – Ocho países clave de la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, mantienen hoy una teleconferencia para analizar su nivel de producción de petróleo.

COSTA RICA ELECCIONES

San José – Los costarricenses acuden a las urnas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030, tras una campaña electoral marcada por la ventaja en las encuestas de la oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, y el intento de los restantes 19 candidatos por meterse en la pelea y avanzar a una eventual segunda ronda.

BIRMANIA GOLPE

Bangkok- Birmania se aproxima al quinto aniversario del golpe de Estado en Birmania perpetrado por los militares que arrebataron el poder al gobierno democrático liderado por la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, que se cumple este lunes.

GRAMMY

Los Ángeles – La Academia de la Grabación desvela a los ganadores de la 68º edición de los premios Grammy, el mayor reconocimiento otorgado en la industria musical, con Kendrick Lamar como el máximo nominado, seguido de Lady Gaga, Sabrina Carpenter y la estrella puertorriqueña Bad Bunny.

Europa

América

Montevideo.- ESPAÑA AVIACIÓN.- En el marco del centenario de la partida del hidroavión español Plus Ultra para cruzar por primera vez el Atlántico sur, la Patrulla ASPA del Ejército del Aire y del Espacio de España presenta en Montevideo una exhibición aérea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA TRADICIONES.- Se realiza una movilización ciudadana para reivindicar la figura del ‘Pepino’ un personaje del Carnaval en Bolivia, que según autoridades municipales de La Paz es usurpado en Perú, país al que piden que «respete la soberanía cultural» boliviana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cartagena de Indias.- HAY FESTIVAL.- Concluye el Hay Festival de Cartagena de Indias, con la participación de más de 180 invitados de 25 países para hablar de literatura, música, periodismo, actualidad, filosofía, cine y teatro. (Texto)

O. Medio y África

Asia

Nueva Delhi.- INDIA PRESUPUESTOS.- El Ministerio de Finanzas de la India presenta el presupuesto de la Nación de 2026-27.

Pekín.- CHINA URUGUAY.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, inicia su viaje de Estado a China con una visita al Museo de Historia del Partido Comunista de China.

Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- Tailandia celebra una jornada de votación temprana para las elecciones generales del 8 de febrero.

