Domingo 22 de marzo

8 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán mantiene sus ofensivas contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y contra territorio israelí, pese a los crecientes llamamientos de países de la región y europeos a la desescalada y a las críticas por la situación en el estratégico estrecho de Ormuz.

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– Los intensos bombardeos de Israel continúan en Teherán y Beirut, mientras sus tropas realizan incursiones en el sur del Líbano y la población civil israelí acude a los refugios ante las andanadas de misiles iraníes. (Texto) (Foto)

ESLOVENIA ELECCIONES

Liubliana – Eslovenia celebra elecciones generales, en las que la coalición de centro izquierda, liderada por el liberal Robert Golob, trata de mantenerse en el poder, frente al partido conservador derechista SDS, del controvertido exprimer ministro Janez Jansa.

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FRANCIA ELECCIONES

París – Unos 17 millones de franceses están llamados a las urnas en más de 1.500 localidades en la segunda vuelta de las municipales francesas que tienen el foco en las grandes ciudades como París, Marsella, Lyon, Toulouse o Niza, con atención al ascenso de la extrema derecha e izquierda y la resistencia socialista y de los ecologistas.

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ITALIA JUSTICIA

Roma – Italia celebra entre hoy y este lunes un referéndum para confirmar la reforma constitucional del sistema judicial, que prevé la separación de las carreras de fiscal y juez.

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FRANCIA ESPAÑA

París – El presidente de la patronal francesa Medef, Patrick Martin, considera en una entrevista a EFE que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez en España tiene una política más favorable a las empresas que el de centro-derecha en Francia, donde uno de sus motivos de preocupación es la inestabilidad política.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis – La visita de la delegación ucraniana la víspera a Estados Unidos tenía como objetivo reactivar las negociaciones trilaterales tras la pausa provocada por la guerra con Irán, pero hay poco optimismo en el país invadido respecto a su capacidad para acercar la paz, ya que la postura de Rusia sigue sin cambios.

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ESPAÑA LITERATURA

Londres- La escritora española Elvira Lindo reivindica que «el derecho a meter la pata» debería ser un «derecho constitucional» frente a la ola de corrección política y la supremacía de las redes sociales, donde cada cosa que ella dice o escribe genera una cadena de reacciones que muchas veces prefiere ignorar, según cuenta en una entrevista en Londres.

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ESPECIALES

– Con motivo del 50 aniversario del inicio de la dictadura en Argentina, la agencia EFE enviará este domingo la última parte de una serie previa con la guía ARGENTINA DICTADURA.

– Con motivo de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán en Dinamarca el próximo martes 24 de marzo, la Agencia EFE está enviando este fin de semana una serie previa con la guía DINAMARCA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- La visita de la delegación ucraniana la víspera a Estados Unidos tenía como objetivo reactivar las negociaciones trilaterales tras la pausa provocada por la guerra con Irán, pero hay poco optimismo en el país invadido respecto a su capacidad para acercar la paz, ya que la postura de Rusia sigue sin cambios. (Texto)

París.- FRANCIA ELECCIONES.- Segunda y definitiva vuelta de las elecciones municipales, ensayo general de las presidenciales del año próximo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA JUSTICIA.- Italia celebra el 22 y 23 de marzo un referéndum para confirmar la reforma constitucional del sistema judicial, que prevé la separación de las carreras de fiscal y juez (Texto) (Foto) (Vídeo)

Liubliana.- ESLOVENIA ELECCIONES.- Eslovenia celebra hoy elecciones generales, en las que la coalición de centro izquierda, liderada por el liberal Robert Golob, trata de mantenerse en el poder, frente al partido conservador derechista SDS, del controvertido exprimer ministro, Janez Jansa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Maguncia.- ALEMANIA ELECCIONES.- El estado federado alemán de Renania-Palatinado, en el suroeste del país, celebra elecciones regionales, en las que el democristiano Gordon Schnieder aspira a desplazar de la jefatura del Gobierno regional al socialdemócrata Alexander Schwetizer, que preside una coalición tripartita a la que también pertenecen Los Verdes y el Partido Liberal (FDP). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA VIETNAM.- El primer ministro de Vietnam, Phạm Minh Chính, visita Rusia por invitación de su homólogo, Mijaíl Mishustin (Texto)

Moscú.- RUSIA SIBERIA.- Janti-Mansíisk, la perla siberiana, rompe todos los esquemas sobre las ciudades al otro lado de los Urales gracias a los cuantiosos recursos naturales, ante todo el petróleo, que le han permitido repuntar como un importante bastión económico, social y cultural. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres – ESPAÑA LITERATURA – La escritora española Elvira Lindo reivindica «el derecho a meter la pata, que debería ser un derecho constitucional» frente a la ola de corrección política y la supremacía de las redes sociales, donde cada cosa que ella dice o escribe genera una cadena de reacciones que muchas veces prefiere ignorar, según cuenta en una entrevista en Londres. (foto)(vídeo)

10:00h.- Bruselas.- BRUSELAS ATENTADOS.- Se cumplen diez años de los atentados que sacudieron la ciudad de Bruselas el 22 de marzo de 2016. (Texto)

12:00h.- Moscú.- RUSIA ESPACIO.- Rusia lanza el carguero espacial Progress MS-33 desde el cosmódromo de Baikonur, el primer lanzamiento tras la avería de la plataforma en noviembre del año pasado (Texto)

América

Sao Paulo – ONU ESPECIES MIGRATORIAS -Los presidentes de Brasil y Paraguay, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña, participan este domingo en una sesión especial de la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres de la ONU (COP15), que se celebrará en la ciudad de Campo Grande hasta el 29 de marzo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Bolivia elegirá este domingo a 335 alcaldes y nueve gobernadores en las elecciones regionales del país, que se realizan a cuatro meses de la investidura del presidente Rodrigo Paz y tras casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guadalajara – MÉXICO CULTURA – La casa rosada, uno de los íconos arquitectónicos de Luis Barragán, ha organizado una semana de actividades para conmemorar el natalicio de quien en 1980 se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el prestigioso Premio Pritzker, considerado el Nobel de la arquitectura mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DICTADURA.- Elsa Pavón encontró a su nieta robada en 1983 y un año después la niña, con ocho años, se convirtió en el primer caso de restitución de identidad en Argentina tras la dictadura militar (1976-1983). A sus 89 años sigue buscando a los nietos y nietas desaparecidas de sus compañeras de lucha durante décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

00:00h.- San Salvador.- EL SALVADOR ROMERO.- Católicos salvadoreños conmemoran este sábado el 46 aniversario del martirio de san Óscar Arnulfo Romero, obispo asesinado en 1980 por un francotirador que formaba parte de un escuadrón de la muerte del Ejército. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Quito.- SEMANA SANTA ECUADOR.- Quito, la capital de Ecuador, celebra la primera edición de la ‘Cucurucho Run’, una carrera de cinco kilómetros donde los corredores portan tradicionales uniformes morados de Semana Santa con capuchas cónicas, conocidos en otros países con el nombre de capirotes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Santiago.- CHILE MEDIO AMBIENTE.- Organizaciones ecologistas convocan una marcha en Santiago por el Día Mundial del Agua, días después de que el nuevo gobierno del ultraderechista José Antonio Kast retiró 43 decretos que creaban parques nacionales y otorgaban protección a especies emblemáticas. (Texto) (Foto)

18:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El Festival Estéreo Picnic 2026 cierra su edición número 15 con la actuación estelar de Sabrina Carpenter. Parque Simón Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN ALEMANIA.- El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, mantiene un encuentro en Japón con su homólogo de Alemania, Boris Pistorius, en plena escalada del conflicto en Oriente Medio.

Redacción EFE Internacional

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