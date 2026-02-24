Dominicana inicia mañana ruta hacia el Campeonato Sub-20 de Concacaf y al Mundial 2028

2 minutos

Santo Domingo, 24 feb (EFE).- La selección dominicana de fútbol debutará este miércoles en el Clasificatorio Sub-20 de Concacaf 2026 cuando enfrente a Dominica, a partir de las 4:00 de la tarde en el Campo 1 del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Costarricense de Fútbol, ubicado en la localidad de Alajuela, Costa Rica.

República Dominicana competirá en el Grupo C junto a Dominica, Islas Vírgenes Británicas, Santa Lucía, y Antigua y Barbuda.

El enfrentamiento será transmitido a través de ESPN y la aplicación Disney Plus, informó este martes la Federación Dominicana de Fútbol (FDF) en una nota.

Modesto Arostegui, director técnico de la Sedofútbol Sub-20 convocó a los porteros Wilkins Geraldo (Rayo Majadahonda – España), Elián Beras (Cibao FC – RD) y Beny Collado (Jarabacoa FC – RD).

Asimismo, a los defensores José Carlos Abreu (CA Banfield – Argentina), Ramón De Los Santos (UE Sant Andreu – España), Gabriel Gómez (Cibao FC – RD), Rafael García (Delfines del Este – RD), Jean Taveras (Cibao FC – RD), Armando Grullón (Miami FC – USA) y José Elías Martínez (CE Mercantil – España).

El grupo de mediocampistas lo integran Alex Rodríguez (Moca FC – RD), Delvi Marte (Jarabacoa FC – RD), Pedro Vásquez (Santa Fe FC – RD), Cristian Ciccone (CA Osasuna – España), Nicolás Bobea (Orlando City SC – USA) y Enmanuel Ramos (Jarabacoa FC – RD).

Los delanteros convocados son Joel Lebrón (Club Godoy Cruz – Argentina), Luis Elián López (Cibao FC – RD), Luis Sabala (O&M FC – RD), Iván Mercado (Rayo Majadahonda – España) y Cristian Ortiz (USA).

La escuadra nacional se concentró desde el lunes 16 de febrero en Santo Domingo y trabajó en el Centro de Alto Rendimiento de la FDF, en San Cristóbal, donde pudo afinar los últimos detalles antes de partir a territorio tico en procura de ganar el grupo y de esa manera poder avanzar al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, donde los 12 mejores países estarán compitiendo por clasificar a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.EFE

rsl