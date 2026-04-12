Dominicana se lleva cuatro otros y finaliza en tercer lugar en Open G1 de taekwondo

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Santo Domingo, 12 abr (EFE).- El equipo de República Dominicana se alzó con cuatro medallas de oro para finalizar en tercer lugar en el Dominican Open G1 2026, que se celebró en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

México y Puerto Rico ocuparon el primer y segundo lugar, informaron este domingo los organizadores de la competición.

Antes del Open se celebró el torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación dominicana brilló con luz propia gracias a la entrega de sus atletas Sebastián García, Yunior José Fabián, Frank Raylin y Wander González, quienes se alzaron con medallas de oro en sus respectivas modalidades.

García resultó el campeón en la categoría Cadete masculino 45 kilogramos; Fabián se alzó con la presea dorada en la división Junior masculino 55 kilos, mientras que Raylin hizo sonar el himno nacional tras coronarse en junior masculino 59 kilos.

De su lado, González se alzó con el metal dorado en los menos 68 kilos.

Otros dominicanos que subieron al podio del Dominican Open, un evento que otorga puntos para el ránking mundial de taekwondo, fueron Bernardo Pie, plata en menos 74 kilos; Nahomy Víctor (menos 53), Pedro Luis Martínez (menos 80), Madelyn Rodríguez (menos 73), Katherine Rodríguez (más 73) y Wilfrido De la Cruz (54 kilos), quienes obtuvieron medallas de bronce.

El presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, Miguel Camacho, resaltó que la organización y el nivel competitivo mostrado en este evento sitúan al país en un nivel de excelencia internacional.

«Este ha sido un evento de categoría mundial celebrado en nuestro país; tal vez ha sido el mejor evento que se ha organizado en la historia del taekwondo dominicano. La República Dominicana se siente lista en lo organizativo para montar el torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe», afirmó Camacho.

Sobre el rendimiento de la selección, Camacho subrayó: «La calidad de los atletas es evidente; están muy bien preparados. Lograr un tercer lugar cuando todavía faltan cerca de tres meses para la cita centroamericana es una señal clara de que vamos por buen camino. Con los campamentos de los próximos meses finalizaremos la preparación para buscar el objetivo final: ganar el torneo de los Juegos Centroamericanos».EFE

rsl