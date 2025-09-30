Dos adolescentes heridos en un atropello e intento de apuñalamiento en Cisjordania

2 minutos

Jerusalén, 30 sep (EFE).- Dos adolescentes resultaron heridos este martes en un atropello e intento de apuñalamiento en un cruce de carretera en el sur de Cisjordania, cerca de la urbe palestina de Belén, en un acto que el Ejército de Israel califica de «terrorista» y en el que el agresor fue abatido en el lugar de los hechos.

Uno de los heridos es un chico de unos 15 años, hallado semiinconsciente y con lesiones graves en la cabeza y otras extremidades, según un paramédico del servicio de emergencias Magen Dadiv Adom, quien dijo que recibió atención médica «que le salvó la vida» antes de ser evacuado a la traumatología en el hospital.

Otro adolescente, de 16 años, fue evacuado en estado moderado al Hospital Hadassah Ein Kerem también tras haber sido golpeado en la cabeza.

«Tras el informe inicial sobre un ataque terrorista en el cruce de (pueblo palestino de) Al Khader, las fuerzas de seguridad eliminaron al terrorista que llevó a cabo la embestida y el intento de apuñalamiento en el lugar», detalló un comunicado castrense.

Las autoridades israelíes tildan de «terroristas» los ataques perpetrados por palestinos, la mayoría contra uniformados y soldados israelíes cerca de asentamientos en Cisjordania ocupada o de puestos de control militares.

Soldados han sido desplegados en la zona y bloquean la circulación en la carretera 60, según el Ejército israelí, impidiendo la entrada a la gobernación de Belén. Según la agencia palestina Wafa, el ‘checkpoint’ de Nashash ha sido cerrado.

Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, vive su mayor espiral de violencia de las últimas dos décadas y desde los ataques de Hamás de octubre de 2023, más de un millar de palestinos han muerto por fuego israelí (una minoría por disparos de colonos), incluidos civiles y al menos 212 niños, según datos de la agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). EFE

