Dos alpinistas muertos y cinco heridos por una avalancha en los Alpes italianos

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(Actualiza con el balance definitivo)

Roma, 21 mar (EFE).- Dos alpinistas han muerto este sábado y otros cinco han resultado heridos a causa de una avalancha en los Alpes italianos, en la región de Alto Adige (norte), que afectó a un grupo de excursionistas.

El balance definitivo es de dos fallecidos, tres heridos graves y dos leves, según informan a EFE fuentes del cuerpo del Socorro Alpino, que intervino en el lugar.

El desprendimiento afectó a un grupo de 25 alpinistas que caminaban por las montañas del municipio de Val Ridanna, en la región italiana de Alto Adige, cerca de la frontera con Austria, a unos 2.400 metros de altitud.

Tras su petición de auxilio, se activó el protocolo de emergencia enviando al lugar a efectivos de la Guardia de Finanza (policía fronteriza italiana) y seis helicópteros medicalizados, explican las fuentes.

Además, se ha puesto en guardia a los hospitales más cercanos al lugar: los de las ciudades italianas de Bolzano, Merano y Bressanone y el de la ciudad austríaca de Innsbruck. EFE

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