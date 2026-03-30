Dos cascos azules más mueren en una explosión en el Líbano, tres en las últimas 24 horas

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Beirut, 30 mar (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció que dos de sus miembros murieron este lunes a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo por el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de cascos azules fallecidos en las últimas 24 horas.

«Dos pacificadores de la FINUL murieron trágicamente hoy en el sur del Líbano, cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan (…) Este es el segundo incidente mortal en las últimas 24 horas», denunció en un comunicado.

La deflagración, cuyas causas se desconocen todavía, también hirió a otros dos soldados, uno de ellos de gravedad.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ya adelantó horas antes que un convoy de la FINUL había sido atacado en Bani Hayyan y que la acción había causado la muerte de un casco azul indonesio, una cifra que la misión eleva ahora a dos fallecidos en ese lugar, parte de un sector bajo mando español.

«Reiteramos la necesidad urgente de que todos los actores mantengan sus obligaciones bajo la ley internacional y de que garanticen en todo momento la seguridad y protección del personal de las Naciones Unidas, así como de su propiedad», urgieron los cascos azules en su nota.

En este sentido, recordó que un ataque deliberado contra sus integrantes podría constituir un «crimen de guerra».

El de Bani Hayyan es el segundo incidente mortal ocurrido en apenas 24 horas, después de que otro militar indonesio ya perdiera la vida el domingo por la explosión de un proyectil en una posición de la FINUL cerca de la localidad de Aadchit al Qusayr, también en el sur del país.

La zona de operaciones de la misión se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se desarrollan en la actualidad intensos combates entre el grupo chií libanés Hizbulá y el Ejército israelí, que estaría tratando de establecer una zona de amortiguación.

Desde el comienzo de las hostilidades el pasado 2 de marzo, la FINUL ya ha denunciado varios incidentes contra sus tropas, incluida la caída de munición en su cuartel general en Naqoura. EFE

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