Dos centenares de iraníes en Londres se manifiestan a favor de un retorno de la monarquía

Londres, 9 ene (EFE).- Un grupo de unos dos centenares de personas, según la policía londinense, se manifestaron hoy frente a la embajada iraní en Londres para proclamar su solidaridad con las revueltas que sacuden el país en estos días contra los líderes de la República Islámica.

La protesta, integrada principalmente por iraníes exiliados, tuvo un tono claramente promonárquico, con fotografías del último Sah destronado en Irán en 1979, Mohamed Reza Pahlevi, y de su hijo Reza Pahlevi, que vive en el exilio y a quien los manifestantes consideran ahora como el hombre que puede encabezar una eventual transición en el país.

Así, corearon consignas en farsi que decían «Hasta que el Sah no vuelva a Irán, el país no cambiará» y portaban banderas imperiales iraníes, pero también de Estados Unidos e Israel.

La protesta había sido de hecho convocada por Reza Pahlevi en un vídeo emitido ayer jueves que pronto se volvió viral y que decía: «Hoy comparto con ustedes mi primer llamamiento a la acción. Este jueves y viernes, 8 y 9 de enero, a partir de las 8 de la tarde en punto les pido que comiencen a corear», imploró tras siete días consecutivos de protestas.

Y ha sido en función de ese llamamiento que las distintas protestas se han ido convocando de país en un momento que coincidiera con las 8 de la tarde en Teherán.

El hijo del último Sah apuntó en ese vídeo que en función de la respuesta del pueblo iraní, anunciará «los próximos llamamientos a la acción».

En Londres, el doctorando Hooman Zalpour, estudiante de la London School of Economics especializado en Irán y él mismo recién llegado de allí, lo explicó así en conversación con EFE: según él, la oposición interior al régimen sufre de descrédito por su incapacidad para haber introducido reformas, o por una cierta complicidad con el régimen islámico para poder sobrevivir.

Además, aseguró que está muy extendida la impresión de que el régimen de los ayatolás tiene a infiltrados de uno u otro modo en todos los grupos opositores, y por ello generan desconfianza; en consecuencia, las distintas revueltas que surgen en el país suelen carecer de organización.

En este contexto puso la figura del Sah como alguien al que las generaciones jóvenes miran ahora con esperanza porque ven a través de internet imágenes del pasado anterior a 1979 y cunde la opinión de que el país estaba económicamente mejor situado, y sobre todo no estaba enfrentado a Occidente.

Zalpour admitió que Israel está teniendo probablemente un papel en las revueltas al haberse posicionado claramente como aliado de la dinastía Pahlevi, y dijo que la población iraní es consciente de eso, «pero no le importa, porque está cansada de esa alianza del régimen con los palestinos, por la que Irán ha pagado un precio muy alto sin estar siquiera dentro de sus intereses». EFE

