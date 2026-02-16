Dos departamentos franceses siguen en alerta roja pese al descenso de las lluvias

París, 16 feb (EFE).- Dos departamentos del suroeste de Francia, Gironda y Lot-et-Garonne, se mantienen este lunes en alerta roja por riesgos de inundaciones pese a que la intensidad de las lluvias ha bajado, indicaron los servicios meteorológicos.

La previsión indica que las lluvias pueden reactivarse a lo largo del día en toda la vertiente pirenaica, lo que redundará en una crecida del nivel de los ríos de la zona, que pueden desbordarse en varios puntos.

El caudal de estos ha caído algo en las últimas horas pero los servicios de vigilancia lo consideran «temporal» y alertan de una posible crecida en las próximas horas, sobre todo del río Garona. Está previsto que la alerta se mantenga, al menos, hasta este martes.

Además, otros cuatro departamentos están en alerta roja por fuertes tormentas, Ariege, Alto Garona, Pirineos Atlánticos y Altos Pirineos, todos ellos en las faldas de ese macizo, mientras que otros catorce están en vigilancia naranja por ese mismo fenómeno.

La alerta por crecidas es también naranja en cuatro departamentos del curso final del río Loira, en el oeste del país.

La alerta por avalanchas, sin embargo, se ha levantado en todo el macizo pirenaico, mientras que se mantiene alto en tres departamentos alpinos, Savoya, Alta Savoya e Isère.

Francia acumula dos meses consecutivos de lluvias y 30 días con varios departamentos el alerta por diferentes fenómenos meteorológicos, un récord desde que existen registros de este tipo en el país.

Además, los niveles de humedad de los suelos son los más altos desde que comenzó a medirse este factor en 1959. EFE

