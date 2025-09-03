The Swiss voice in the world since 1935

Dos dirigentes jesuitas condenados en Bolivia por encubrir a un cura pederasta

Dos dirigentes jesuitas españoles fueron condenados este martes en Bolivia por encubrir los delitos del fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, quien confesó abusos a menores hace 40 años, informó una asociación de víctimas.

Los octogenarios Marcos Recolons y Ramón Alaix fueron llevados a juicio en 2023 por exalumnos de un colegio de Cochabamba (centro). Allí Pedrajas, también español, tuvo su principal actividad como profesor y guía espiritual.

El sacerdote fallecido en 2009 detalló en un diario privado abusos sexuales contra más de 80 niños y adolescentes durante las décadas de 1970 y 1980. Mencionó que los acusados tenían conocimiento. El documento se hizo público en abril de 2023. 

«Se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada (…). Éramos niños, nos hicieron creer que la justicia» la impartían los jesuitas, dijo Wilder Flores, representante de las víctimas en un comunicado. 

Por su edad y la condena de apenas un año, Recolons y Alaix no serán ingresados a prisión.

«Hoy es un día histórico para el colegio Juan XXIII y para el país», dijo a la AFP Pedro Lima, exjesuita y denunciante.

Los dos hombres fueron cabezas de la Compañía de Jesús en Cochabamba. La justicia determinó que aunque tuvieron conocimiento de los hechos, no informaron a las autoridades nacionales. 

Pedrajas llegó a Bolivia en 1970 y murió de cáncer a los 66 años sin ser juzgado. 

Flores señaló que es el primer fallo de este tipo en el país y «la punta del iceberg» para conocer más hechos de abusos al interior de la Iglesia Católica boliviana.

«Aún hay sobrevivientes de otros depredadores jesuitas y de otras órdenes religiosas. Aún hay miles de documentos internos que prueban el encubrimiento institucional y sistemático a sus pederastas», dijo.

Lima informó que existe otro proceso en curso contra los jesuitas Osvaldo Chirveches, Bernardo Mercado e Ignacio Suñol, por encubrir a Alejandro Mestre, otro cura español denunciado por violación a un menor en 1961.

