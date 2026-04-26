Dos estadounidenses considerados insurgentes mueren en combate con Ejército de Filipinas

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Bangkok, 26 abr (EFE).- Dos estadounidenses considerados rebeldes por las autoridades de Filipinas murieron en un enfrentamiento con el Ejército del país asiático, que alertó este domingo sobre la captación de extranjeros para la lucha insurgente del Partido Comunista contra el Estado filipino desde hace más de 50 años.

En un comunicado, el Grupo de Trabajo para Poner Fin al Conflicto Armado (NTF-ELCAC) explicó que los americanos y otros 17 filipinos abatidos por el Ejército durante un choque registrado el pasado domingo en la provincia de Negros Occidental eran «combatientes del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP)», el brazo armado del Partido Comunista.

El director ejecutivo del NTF-ELCAC, Ernesto Torres, identificó a los estadounidenses como Katiline «Katy» Case, señalado de formar parte desde 2012 de una organización juvenil izquierdista en EE. UU., y otro llamado «Elijah», del que se desconocen detalles hasta el momento.

«Ambos formaban parte del grupo del NEP que se enfrentó a las tropas filipinas», insistió.

Las autoridades han establecido las identidades de los 17 filipinos abatidos, cuyos restos han sido entregados a sus respectivas familias, mientras siguen los protocolos de gestión de los restos de los extranjeros muertos, en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en Manila.

Torres, citado en el escrito, llamó a los filipinos que viven en otros países y a los extranjeros en general «para que tengan cuidado con individuos o grupos que, bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos o el activismo social, intentan atraerlos a una ideología violenta y destructiva».

La muerte de dos estadounidenses, dijo, confirma que los «grupos terroristas comunistas» del país buscan obtener apoyo internacional a través del engaño y la desinformación.

El Gobierno y la guerrilla comunista acordaron en 2023 reiniciar las negociaciones de paz, rotas en 2017, un proceso por el momento sin resultados tangibles, aunque las autoridades aseguran que el NEP está diezmado y que solo cuenta con un millar de miembros armados «dispersos y aislados en algunas partes del país».

Formado en 1969 para combatir la dictadura de Ferdinand Marcos, padre del actual presidente, el NEP llegó a contar con más de 20.000 rebeldes en su apogeo y en cinco décadas y media ha ocasionado al menos 30.000 muertos. EFE

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