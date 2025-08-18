Dos estadounidenses resultan heridos tras ser atacados por dos tiburones en Bahamas
San Juan, 18 ago (EFE).- La Policía de Bahamas informó este lunes de que dos hombres resultaron heridos tras ser atacados por dos tiburones y otros dos turistas de Estados Unidos murieron ahogados en circunstancias que se encuentran bajo investigación.
De acuerdo a las autoridades bahameñas, un hombre de 63 años fue atacado por un tiburón mientras pescaba con arpón cerca de ‘Big Grand Cay’ y fue trasladado en avión a Estados Unidos para recibir tratamiento médico.
Los agentes indicaron que este incidente se produjo varias horas después de que otro estadounidense, Mike Raich de 66 años, sobreviviera al ataque de un tiburón mientras pescaba con arpón frente a ‘Spanish Cay’.
En ese suceso, uno de los dientes del tiburón quedó clavado en su brazo y tuvo que ser operado para reimplantarle el tríceps.
Asimismo, la Policía de Bahamas está investigando la muerte de dos turistas estadounidenses, un hombre de 79 años y una mujer de 74 años, que se ahogaron en incidentes separados este fin de semana en ‘Celebration Key’, en Gran Bahama.
«Se realizará una autopsia a ambas víctimas para determinar la causa exacta de la muerte. La investigación continúa en ambos casos», zanjó la Policía de Bahamas, que envió sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos. EFE
