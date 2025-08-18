The Swiss voice in the world since 1935

Dos estadounidenses resultan heridos tras ser atacados por dos tiburones en Bahamas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 18 ago (EFE).- La Policía de Bahamas informó este lunes de que dos hombres resultaron heridos tras ser atacados por dos tiburones y otros dos turistas de Estados Unidos murieron ahogados en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

De acuerdo a las autoridades bahameñas, un hombre de 63 años fue atacado por un tiburón mientras pescaba con arpón cerca de ‘Big Grand Cay’ y fue trasladado en avión a Estados Unidos para recibir tratamiento médico.

Los agentes indicaron que este incidente se produjo varias horas después de que otro estadounidense, Mike Raich de 66 años, sobreviviera al ataque de un tiburón mientras pescaba con arpón frente a ‘Spanish Cay’.

En ese suceso, uno de los dientes del tiburón quedó clavado en su brazo y tuvo que ser operado para reimplantarle el tríceps.

Asimismo, la Policía de Bahamas está investigando la muerte de dos turistas estadounidenses, un hombre de 79 años y una mujer de 74 años, que se ahogaron en incidentes separados este fin de semana en ‘Celebration Key’, en Gran Bahama.

«Se realizará una autopsia a ambas víctimas para determinar la causa exacta de la muerte. La investigación continúa en ambos casos», zanjó la Policía de Bahamas, que envió sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos. EFE

es/ea/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR