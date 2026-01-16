Dos exministros son capturados por desviar casi un millón de dólares en harina en Bolivia

3 minutos

La Paz, 16 ene (EFE).- Dos exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia fueron detenidos por una investigación por un presunto daño económico de 6,6 millones de bolivianos (948.275 dólares) en el desvío de harina durante el Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025), informaron este viernes autoridades del Ejecutivo.

Néstor Huanca, que ocupó el cargo desde 2020 hasta febrero de 2025, y Zenón Mamani, que lo reemplazó hasta noviembre del año pasado, fueron capturados en la víspera por una investigación sobre el desvío de harina subvencionada que salió de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), dependiente de esa cartera de Estado.

El actual gerente de Emapa, Sergio Siles, explicó que de manera preliminar se identificó un daño económico de 6,6 millones de bolivianos (948.275 dólares).

«No solamente estamos hablando de los procesos vinculados al mal manejo de la harina, sino que todo este proceso también incluía tres contratos (…) que tienen que ver con el transporte, alquiler de galpones de almacenamiento y provisión de este producto», detalló Siles.

El ministro de esa área, Óscar Mario Justiniano, dijo en una conferencia de prensa que ambas exautoridades son investigadas por los delitos de contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y uso indebido de servicios y bienes públicos.

«Es una canallada que a través de la identificación de una necesidad legítima de la población, haya personas que se aprovecharon, se enriquecieron y se hicieron millonarias», dijo Justiniano.

En su traslado a las celdas policiales, el exministro Huanca aseguró que es inocente y que: «no tengo nada que ver con esto».

Por su parte, Mamani también afirmó que en este caso no tiene «ninguna responsabilidad».

El ministro Justiniano añadió que se siguen llevando adelante diferentes auditorías en Emapa y adelantó que en las próximas horas se darán a conocer nuevos informes sobre las irregularidades que se investigan.

«Este daño no solo se remite a esta cantidad que se ha desviado a cuentas (particulares), lo demás también remitiremos a la Fiscalía y serán las autoridades correspondientes las que harán los procesos», precisó.

El Viceministerio de Transparencia denunció en diciembre pasado varias irregularidades en la compra de harina subvencionada durante el Gobierno de Arce, entre las cuales se identificaron desvíos del producto y contratos ilegales para beneficiar a un dirigente panificador.

Por este caso, el exgerente de Emapa en el Gobierno de Arce Franklin Flores y el dirigente panificador Rubén Ríos cumplen detención preventiva en una cárcel de La Paz. EFE

