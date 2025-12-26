Dos globos aerostáticos chinos sobrevuelan el centro de Taiwán, según el Gobierno isleño

Taipéi, 26 dic (EFE).- Dos globos aerostáticos chinos cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y siguieron una trayectoria de oeste a este sobre el centro de la isla durante varias horas, hasta desaparecer frente a la costa oriental, informó este viernes el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán.

En su último parte diario, la cartera castrense notificó la presencia de dos globos procedentes de China entre las 21:20 hora local del jueves (13:20 GMT) y las 00:50 hora local del viernes (16:50 GMT del jueves), moviéndose a una altitud de entre 14.630 y 15.240 metros.

Según el MDN, los aparatos fueron detectados inicialmente a 250 y 288,9 kilómetros al suroeste de la ciudad central de Taichung y continuaron su recorrido hacia el este, atravesando el centro de la isla, antes de desaparecer dentro de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa.

El Ministerio informó por primera vez de la presencia de un globo aerostático chino más allá de la línea divisoria del Estrecho en diciembre de 2023.

Desde entonces, Taiwán ha detectado más de 190 globos aerostáticos chinos en las inmediaciones de su territorio, unos envíos que, según el Gobierno de Taipéi, forman parte de las tácticas en «zona gris» emprendidas por China para infundir temor entre la población y presionar al Ejecutivo del soberanista William Lai.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la «reunificación» de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012.

En este contexto, China ha intensificado su campaña de presión diplomática y militar contra Taiwán en los últimos años, organizando maniobras bélicas en las inmediaciones de la isla con cada vez más frecuencia y forzando la pérdida de aliados diplomáticos de Taipéi en favor de Pekín.

El Gobierno de Taiwán, por su parte, defiende que la isla ya es de facto un país independiente y sostiene que su futuro sólo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes. EFE

