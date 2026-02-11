Dos heridos de gravedad deja un ataque sicarial en Bogotá

1 minuto

Bogotá, 11 feb (EFE).- Dos personas resultaron heridas de gravedad este miércoles en un ataque sicarial con arma de fuego en el norte de Bogotá, informaron medios locales que difundieron imágenes del lugar del suceso, ocurrido frente a un reconocido gimnasio del sector.

De acuerdo con versiones preliminares, el hecho se produjo cuando las víctimas salían del establecimiento y se disponían a abordar un vehículo.

En ese momento fueron interceptadas y atacadas a tiros por un hombre que se movilizaba en motocicleta, quien huyó del lugar tras el atentado.

Aunque inicialmente los reportes se referían al caso como un presunto robo, la Policía confirmó que la primera hipótesis del hecho es que se trató de un intento de asesinato y que iba directamente contra uno de los heridos en el hecho, detalló el diario bogotano El Tiempo.

En esta misma zona de la ciudad se había registrado otro ataque sicarial en julio de 2023 cuando un hombre que salía de la misma sede deportiva recibió múltiples disparos frente a las personas que transitaban por el sector.

Hasta ahora, las autoridades de la capital colombiana no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido ni han entregado detalles sobre el estado de salud de los heridos o las posibles causas del ataque. EFE

enb/jga/rrt