Dos heridos por tiroteo en zona arqueológica mexicana de Teotihuacán siguen hospitalizados

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Ciudad de México, 26 abr (EFE).- Dos personas lesionadas durante el tiroteo registrado el pasado 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el central Estado de México, permanecen hospitalizadas y reciben atención médica especializada, informó este domingo el Gobierno mexicano.

El incidente dejó una turista canadiense muerta y 13 personas heridas, mientras que el agresor, identificado por autoridades locales como un ciudadano mexicano, decidió quitarse la vida en el sitio y se habría inspirado en tiroteos ocurridos en Estados Unidos, según el reporte oficial.

La Secretaría de Salud, junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, detalló en un comunicado conjunto que uno de los pacientes se encuentra en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la capital mexicana, donde su estado es reportado como estable.

De acuerdo con el ISSSTE, este paciente permanece bajo vigilancia estrecha de equipos multidisciplinarios y se le realizan procedimientos médicos para favorecer su recuperación.

La segunda persona hospitalizada es una paciente atendida en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México, donde el IMSS Bienestar la reportó bajo tratamiento y con evolución adecuada.

Las autoridades sanitarias también indicaron que dos pacientes solicitaron su alta voluntaria, mientras que un menor de edad egresó de la unidad médica tras presentar una evolución favorable.

El Gobierno mexicano aseguró que, a través de la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, ha garantizado atención “resolutiva de alta especialidad”, así como acompañamiento integral a los pacientes y a sus familiares.

Además, las instituciones refrendaron su compromiso de brindar servicios de salud oportunos y de calidad a toda persona que lo requiera, así como mantener informada a la población con transparencia.

Este reporte médico se difundió seis días después del ataque armado ocurrido en la Pirámide de la Luna, dentro de uno de los principales recintos arqueológicos de México y el segundo más visitado del país, solo por detrás de Chichén Itzá, con cerca de 1,8 millones de visitantes en 2025.

Teotihuacán, ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, es uno de los emblemas culturales y turísticos del país.

El ataque generó preocupación por la seguridad en los sitios patrimoniales, en un año en el que México se prepara para recibir visitantes internacionales por el Mundial de Fútbol de 2026, que organizará junto con Estados Unidos y Canadá; aunque las autoridades han sostenido que es un hecho inédito y que existen las condiciones para que la fiesta mundialista se desarrolle sin problemas. EFE

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