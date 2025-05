Dos hoteles reciben las tres llaves de la Guía Michelin en la primera edición en Portugal

3 minutos

Lisboa, 15 may (EFE).- Los hoteles Vila Vita Parce, en la localidad de Porches, en el sur de Portugal, y Le Penha Longa Resort, en Sintra, al norte de Lisboa, fueron reconocidos este jueves con las tres llaves de la Guía Michelin, en la que es la primera edición realizada en este país ibérico.

Estos dos establecimientos forman parte de un total de 55 hoteles galardonados por la organización en distintas partes Portugal, con 40 reconocidos con una llave y 13 con dos.

Asimismo, otro centenar de locales hoteleros recomendados aparecerán en la plataforma online de la guía.

Durante una rueda de prensa en el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología (MAAT) de Lisboa, la directora internacional de Comunicación de la Guía Michelin, Elisabeth Boucher-Anselin, explicó que una llave reconoce una «estancia muy especial»; dos, estadías «excepcionales»; y tres, las «extraordinarias».

«No es difícil encontrar un hotel en el que quedarse, hay muchos, pero queríamos luchar contra lo que llamamos ahora estandarización», explicó la directiva.

Para hacer la selección, un equipo de especialistas se fijó en aspectos como la calidad y coherencia del servicio, la arquitectura y el diseño de interiores, la capacidad de proporcionar experiencias y la autenticidad.

En declaraciones a EFE, Boucher-Anselin aseguró que querían «estar presentes en Portugal lo antes posible» debido a que se está convirtiendo «en un destino en sí mismo» y separado de España (teniendo en cuenta que durante décadas la guía de restaurantes de ambos países era conjunta y no se editó por separado hasta 2024).

«No tiene que ser ayudado por otro país. Creemos que Portugal, en lo que se refiere a experiencia gastronómica, hotelera y visitas, es una verdadera joya en sí misma y seguiremos promocionándolo», apuntó.

El Vila Vita Parc, inaugurado en 1992 en la región del Algarve (sur del país), dispone de un spa, campo de golf, club de playa y sus restaurantes, entre ellos el Ocean, galardonado con dos estrellas Michelin.

«El Vila Vita Parc representa lo mejor del lujo hotelero, al tiempo que garantiza tranquilidad y privacidad», destacó la organización en un comunicado.

Le Penha Longa Resort, a 20 kilómetros de Lisboa y parte de la colección Ritz-Carlton, es un complejo con 204 habitaciones con vistas a la naturaleza y a un campo de golf «de renombre mundial». Alberga siete restaurantes, dos de los cuales con una estrella Michelin, el LAB by Sergi Arola y el Midori.

Entre los hoteles con dos llaves están el Vila Joya (Albufeira), Les Suites at The Cliff Bay-Portobay (Madeira), Reid´s Palace, A Belmond Hotel (Madeira), The Reserve Hotel (Funchal), Six Senses Douro Valley (Lamego), Four Seasons Hotel Ritz (Lisboa), Quinta do Paral (Vidigueira), Vermelho Melides (Melides) y Torre de Palma Wine Hotel (Monforte).

El Bela Vista Hotel & Spa (Portimão), Vidago Palace (Vidago), The Lince Santa Clara (Vila do Conde) y el Vinha Boutique Hotel (Vila Nova de Gaia) completan la lista de reconocidos con dos llaves.

Algunos establecimientos con una llave apuntan tendencias, como el regreso a la naturaleza, la oferta de enoturismo, la conservación del patrimonio histórico nacional y el respeto al medioambiente.

Este anuncio coincide con el 125 aniversario de la guía francesa, que en los últimos meses ha elegido decenas de hoteles de varios países a los que otorgar sus llaves. EFE

cch/ssa/rod

(foto)(vídeo)