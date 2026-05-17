Dos militares colombianos mueren en operación del Ejército contra el Clan del Golfo

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Bogotá, 17 may (EFE).- Dos militares colombianos murieron este domingo en combates entre tropas del Ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, en una zona rural del municipio de Acandí, en el departamento de Chocó (noroeste), informó la institución castrense.

Los hechos ocurrieron en la vereda Capitán, donde soldados del Batallón de Infantería Nro. 46 Voltígeros desarrollaban operaciones de seguridad del Plan Democracia, diseñado para reforzar la protección de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

Según un comunicado de la XVII Brigada del Ejército, los uniformados sostuvieron enfrentamientos armados con supuestos miembros del grupo criminal conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Durante los combates murieron el sargento segundo Ricardo Paredes y el soldado Daniel Salgado García quienes, según la información, recibieron atención inmediata por parte de enfermeros en terreno, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

«El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones ofensivas en contra de los grupos armados organizados que delinquen en la región, con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho y neutralizar su accionar criminal», señaló la brigada.

El Clan del Golfo mantiene una mesa de diálogos sociojurídicos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, instalada en Doha (Catar), como parte de la política de ‘Paz total’ del mandatario.

Ambas partes acordaron la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y Tierralta, en Córdoba, para concentrar de manera gradual a integrantes de esa organización armada.

Además, el Gobierno solicitó recientemente la suspensión de órdenes de captura contra 29 miembros del grupo, incluidos varios cabecillas, con el fin de facilitar su traslado a esas zonas, donde inicialmente se prevé la llegada de unos 400 combatientes. EFE

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