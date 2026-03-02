Dos misiles impactan en un barco en el puerto de Baréin, sin dejar víctimas

2 minutos

Redacción Internacional, 2 mar (EFE).- Dos misiles impactaron este lunes en un barco en el puerto de Baréin, sin causar daños ni heridos, según informó el organismo británico UKMTO, que ha reportado cuatro ataques en el golfo Pérsico desde que Teherán comenzara a atacar objetivos estadounidenses en esa región como respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí.

UKMTO, que vela por la seguridad del tráfico marítimo, apuntó que el buque, que se encontraba en el puerto de Baréin, fue impactado por dos proyectiles, de los que no detalló la procedencia, lo que causó un incendio que fue extinguido.

El barco sigue en el puerto y su tripulación pudo ser evacuada de forma segura.

Este organismo también informó el domingo de otros tres ataques contra distintos buques, dos de ellos en aguas de Emiratos Árabes (Sharjah y Mina Saqr) y uno en Omán (Mascate).

Todos estos ataques causaron fuegos que fueron extinguidos, pero ningún daño a la tripulación.

No hay información sobre quién lanzó los misiles, pero tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel en la madrugada del sábado, Irán ha respondido con bombardeos contra Tel Aviv y otros puntos de Israel, pero también contra Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar y otros países árabes, donde ha atacado objetivos estadounidenses y bases militares.

La Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU, instó este lunes a las navieras a «evitar transitar por la región» del Golfo Pérsico «hasta que mejoren las condiciones», en un comunicado de su secretario general, Arsenio Domínguez.

Estados Unidos e Israel iniciaron la madrugada del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. Hasta la fecha, tres militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Israel ha extendido los ataques también a Líbano contra el grupo chíi Hizbulá, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país. EFE

ime/llb