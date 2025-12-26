Dos muertos en ataque perpetrado por un palestino en el norte de Israel

Un palestino de Cisjordania mató este viernes a una mujer y a un hombre en un ataque en dos tiempos en el norte de Israel, antes de ser herido a tiros, informaron la policía y los rescatistas.

El agresor, «un residente de los territorios de la Autoridad Palestina», atropelló primero con su vehículo a un hombre de 68 años en Beit Shean, indicó la policía, que habla de un «ataque terrorista».

En un segundo tiempo, una joven de unos veinte años fue apuñalada en Ein Harod, precisó la policía.

Las dos víctimas fallecieron a causa de sus heridas, precisó el Magen David Adom (MDA), el equivalente israelí de la Cruz Roja.

El Magen David Adom indicó también que un adolescente de 16 años sufrió heridas leves al ser «golpeado por un vehículo».

Finalmente, con la intervención de un civil que pasaba por allí, el sospechoso fue herido de bala en Afula, y llevado a un hospital.

El ejército dijo que el atacante «se infiltró en territorio israelí hace varios días».

El ministro de Defensa, Israel Katz, dio al ejército la orden de actuar «con fuerza» contra Qabatiya, el pueblo del atacante.

La víspera, también en Cisjordania, un reservista del ejército israelí vestido de civil atropelló con su vehículo a un palestino que rezaba al costado de una carretera. El civil sobrevivió.

