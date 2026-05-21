Dos muertos en Rusia en un ataque ucraniano con drones

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Dos personas murieron este jueves en un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Samara, en el suroeste del país, indicó el gobernador local.

«Las fuerzas armadas ucranianas atacan con drones» la ciudad de Sirzan, anunció Viacheslav Fedorishchev en la plataforma de mensajería Telegram, y precisó que los bombardeos dejaron dos muertos.

El ataque en Sirzan, que alberga una importante refinería de petróleo, también dejó «heridos», según la misma fuente.

En respuesta a los bombardeos diarios del ejército ruso desde hace más de cuatro años, Ucrania bombardea con regularidad objetivos en Rusia, donde dice apuntar contra sitios militares y energéticos para atajar los ingresos de Moscú para financiar su ofensiva.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra están en punto muerto, especialmente desde que empezó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, que acaparó la atención de Washington.

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