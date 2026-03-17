Dos muertos en Tel Aviv tras una andanada de misiles de Irán

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Jerusalén, 18 mar (EFE).- Dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por un impacto en su edificio registrado tras una andanada de misiles de Irán, los primeros fallecidos por los ataques iraníes en una semana y que elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra el país persa.

El servicio de emergencias israelí Magen DAvid Adom (MDA) confirmó la muerte de estas dos personas, que fueron encontradas muertas entre los escombros del edificio. EFE

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