Dos muertos por un ataque con drones ucranianos en Rusia

Un ataque ucraniano con drones mató el lunes a dos civiles en la región fronteriza rusa de Bélgorod, informó el gobernador regional.

El ataque alcanzó durante la noche una vivienda privada en la localidad de Staryi Oskol, que se incendió y luego se derrumbó parcialmente, precisó en Telegram el gobernador regional, Viacheslav Gladkov.

«Los rescatistas encontraron los cuerpos de dos personas», precisó.

En respuesta a los bombardeos diarios del ejército ruso desde finales de febrero de 2022, Ucrania envía drones cada noche hacia territorio ruso, apuntando en particular a su sector energético.

