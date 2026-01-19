Dos muertos y seis heridos en un ataque con arma de fuego en el norte de Bohemia

Praga, 19 ene (EFE).- Un individuo disparó este lunes contra varias personas en el ayuntamiento de Chribska, localidad al norte de la República Checa, causando la muerte de un hombre y seis heridos, entre ellos un policía, antes de ser abatido, informaron los agentes de seguridad en la red social X.

«Confirmamos dos hombres (uno de los cuales es el agresor) y seis heridos. Al menos una mujer resultó gravemente herida», comunicó la policía checa, precisando que entre los heridos se cuenta un agente. EFE

