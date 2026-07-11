Dos muertos y tres heridos en ataque ruso con misiles a infraestructura civil en Odesa

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Berlín, 11 jul (EFE).- Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas este sábado en un ataque ruso con misiles contra una infraestructura civil en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, junto al mar Negro, según informó el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Kiper.

«Lamentablemente, dos personas han muerto. Otras tres han resultado heridas, dos de las cuales han sido hospitalizadas y están recibiendo la asistencia médica necesaria», indicó en un mensaje en Telegram.

El Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania señaló, por su parte, que en un ataque a uno de los puertos de la región de Odesa, la onda expansiva dañó varios camiones de carga, dos camioneros perdieron la vida y otras dos personas resultaron con heridas.

Asimismo, resultaron dañados un buque mercante civil con bandera de San Cristóbal y Nieves, donde se declaró un incendio, sin que hubiera que lamentar víctimas añade el comunicado en Facebook.

«Rusia sigue atacando de forma deliberada puertos civiles, buques e infraestructuras logísticas, violando flagrantemente las normas del derecho internacional y poniendo en peligro la seguridad de la navegación mundial», denuncia el ministerio. EFE

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